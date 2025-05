Aż 69 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków chciałoby mieć możliwość samodzielnego wyboru pracy zdalnej na stanowiskach, na których jej wprowadzenie jest obiektywnie możliwe – tak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby najnowszego raportu „Sprawiedliwość w pracy” od No Fluff Jobs, polskiego portalu ogłoszeniowego z widełkami wynagrodzeń. Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 12 proc. ankietowanych, a 19 proc. nie ma zdania na ten temat. Za dostępnością wyboru trybu pracy zdalnej przez pracownika opowiada się 74 proc. badanych kobiet i 65 proc. mężczyzn. Patrząc pod kątem wieku, najwięcej zwolenników tego rozwiązania jest wśród najmłodszych i najstarszych badanych – 77 proc. osób od 18 do 24 roku życia i 73 proc. od 55 do 64 roku życia. Wśród ankietowanych od 25 do 34 i od 35 do 44 roku życia jest to po 69 proc., a w grupie osób od 45 do 54 roku życia – tylko 63 proc. Z analizy ofert pracy na No Fluff Jobs wynika, że w pierwszym kwartale 2025 r. możliwość pracy całkowicie zdalnej pojawiła się w 32 proc. ogłoszeń, stacjonarnej w 42 proc. ofert, a hybrydowej – w 26 proc. Rok wcześniej oferty pracy zdalnej stanowiły 35 proc. wszystkich ogłoszeń (3 p.p. więcej niż obecnie), stacjonarnej – 44 proc. (2 p.p. więcej), a tryb hybrydowy występował rzadziej – w 21 proc. ofert (5 p.p. mniej).

- Wiemy bardzo dobrze od lat, jak dużym zainteresowaniem i dobrą opinią u kandydujących cieszy się praca zdalna. Badanie pokazuje, że pracownicy czują silną potrzebę, by to w ich gestii była decyzja o możliwości pracy z domu. Od kilkunastu miesięcy śledzimy jednak na nofluffjobs.com, że odsetek nowych ofert z opcją pracy zdalnej spada – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – Jednym z powodów może być to, że część firm, która oferowała ten tryb w czasie pandemii lub zaraz po nim, nie przekonała się finalnie do tego rozwiązania. Pracodawcy widzą, że przestrzeń biurowa sprzyja nie tylko lepszej współpracy i sprawniejszej komunikacji, ale też wzmocnieniu kultury firmy. Są to elementy, których pracownicy mogą nie doceniać, ale długofalowo mogą mieć znaczenie dla organizacji.

Spada odsetek ofert pracy zdalnej, ale również stacjonarnej

Utrzymuje się trend spadku popularności pracy zdalnej, niezależnie od poziomu stanowiska. Najczęściej możliwość wykonywania obowiązków zawodowych spoza biura pojawia się w ogłoszeniach o pracy na stanowiskach o najwyższym poziomie doświadczenia, tzw. seniorskich. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku można ją było znaleźć w 45,5 proc. ofert, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – w 50 proc. W przypadku pracy dla osób o średnim poziomie doświadczenia (tzw. midów) w tym roku było to 26,5 proc., a rok wcześniej – 29 proc. W ogłoszeniach o pracy na stanowiskach juniorskich, kierowanych do początkujących, odsetki te wynoszą odpowiednio 22,5 proc. w tym roku oraz 25,5 proc. w ubiegłym. Jednocześnie jednak spada też odsetek ogłoszeń o pracy stacjonarnej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku stanowiły 27 proc. ofert dla seniorów (rok wcześniej 30 proc.), 51,5 proc. ofert dla midów (rok wcześniej 55,5 proc.) i 52 proc. ofert dla juniorów (rok wcześniej 59,5 proc.). Co ciekawe, odnotowano znaczący wzrost odsetka ofert pracy hybrydowej kierowanych do najmniej doświadczonych kandydatów i kandydatek. W pierwszym kwartale 2025 r. wyniósł on aż 25 proc., podczas gdy rok wcześniej było to tylko 15 proc. Wśród ogłoszeń kierowanych do midów hybrydowy tryb pracy pojawił się w 22 proc. w tym roku i 15,5 proc. rok wcześniej, a w przypadku ogłoszeń kierowanych do seniorów – w 27 proc. w tym roku i 20,5 proc. rok wcześniej.

Praca zdalna lub hybrydowa najczęściej dostępna w branży IT

No Fluff Jobs przeanalizował także dostępność różnych trybów pracy w poszczególnych kategoriach branżowych. Największy odsetek ofert pracy zdalnej – 71,5 proc. – można znaleźć w kategoriach IT Business Intelligence oraz GameDev. Trzecie miejsce zajmuje kategoria AI – 62 proc. Tryb hybrydowy jest najrzadziej oferowany we wszystkich analizowanych branżach. Tak jak w przypadku pracy zdalnej, najczęściej można ją znaleźć w kategoriach IT – Agile / Scrum Master (47 proc.), Analityka biznesowa (41 proc.) oraz Zarządzanie projektami (37,5 proc.). Praca stacjonarna najczęściej jest wymieniana w kategoriach: Mechanika – 95,5 proc. (rok wcześniej – 94,5 proc.), Administracja biurowa – 84 proc. (rok wcześniej – 82 proc.) i Automatyka – 83 proc. (chociaż tutaj widać spadek, rok wcześniej było to 88,5 proc.).

POZIOM STANOWISKA TRYB PRACY Q1 2024 Q1 2025 Junior Hybrydowa 14,75 proc. 25,29 proc. Junior Zdalna 25,63 proc. 22,42 proc. Junior Stacjonarna 59,62 proc. 52,29 proc. Mid Hybrydowa 15,47 proc. 21,99 proc. Mid Zdalna 29,06 proc. 26,56 proc. Mid Stacjonarna 55,47 proc. 51,44 proc. Senior Hybrydowa 20,64 proc. 27,23 proc. Senior Zdalna 49,65 proc. 45,49 proc. Senior Stacjonarna 29,71 proc. 27,28 proc.

