Nowa grafika PERLUX jest dynamiczna ‒ wyróżnia się odświeżonym nowoczesnym logotypem, miętowym kolorem podkreślającym świeżość i czystość marki, oraz charakterystycznym symbolem „X” o żywej palecie kolorów. Nowy, monolityczny system brandingowy symbolu „X” łączy wszystkie linie produktowe. Wszystkim zmianom towarzyszyć będzie nowe, akcentujące skuteczność produktów hasło „Czystość do potęgi X”. Świeżość, nowoczesność i „skuteczne pranie na 100%” – te trzy cechy w pełni określają nowe oblicze marki PERLUX. Dzięki nowej identyfikacji i kompleksowej ofercie produktowej PERLUX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obecnych i przyszłych konsumentów.

- PERLUX ma ambicję stać się brandem o szerokim asortymencie ze specjalizacją w praniu. W swojej ofercie ma środki piorące jak i dodatki takie jak płyny do płukania czy odplamiacze. Z licznych przeprowadzonych badań wiemy, że pranie należy do jednych z najprzyjemniejszych prac domowych i wiąże się również z potrzebą troski oraz zaopiekowania się najbliższymi. Wierzymy, że PERLUX może to zapewnić oferując wysokiej jakości produkty – opowiada Marta Całus, Dyrektor Marketingu Lakma Strefa.

Za nową odsłonę marki PERLUX odpowiada agencja brandingowa SiebertHead

- Kategorie, w których rozwija się marka PERLUX są wysokokonkurencyjne, a post pandemiczne wojny cenowe wśród marek premium trwają właściwie cały rok. W tak agresywnym środowisku rebranding marki PERLUX skupia się na efektywności komunikacji w sklepie, niezależnie od jego formatu. Nowa ikona marki w kształcie wielokolorowego symbolu X, rozpięta na całym froncie każdego opakowania, nie tylko wygrywa jej rozpoznawalnością z grafiką większości konkurentów, ale przede wszystkim - symbolizuje skuteczność produktów PERLUX, dynamikę rozwoju marki i wszechstronność jej rosnącego portfolio. W designie opakowań postawiliśmy na skojarzenia z pozytywnymi doświadczeniami konsumenta. Dynamika opakowań mówi użytkownikom, że codzienna czynność jaką jest pranie odzieży, staje się łatwa i skuteczna z PERLUX co absolutnie zgodnie jest ze światowymi trendami konsumenckimi, w których niwelujemy wysiłek i oszczędzamy czas na sprawy dobre i miłe – wyjaśnia Sławek Kluziak, dyrektor w SiebertHead.

Śnieżna biel z nowymi kapsułkami PERLUX

Białe ubrania to element „must have” w dzisiejszej garderobie: t-shirt, polówka, koszula, białe skarpetki do sneakersów często towarzyszą nam zarówno na co dzień, jak i od święta, szczególnie przy wiosenno-letnich stylizacjach. Mimo że białe kreacje są piękne i przyciągają wzrok, mogą być również wyjątkowo uporczywe – łatwo się brudzą, trudno piorą, a w dodatku są podatne na żółknięcie lub szarzenie. Z myślą o wszystkich, którzy kochają biel swoich ubrań marka PERLUX stworzyła nowe kapsułki do prania.Unikalna hybrydowa formuła PERLUX jest połączeniem skoncentrowanego proszku i żelu do prania.

Podwójna formuła gwarantuje wysoką skuteczność usuwania plam i zabrudzeń, a w przypadku białych tkanin dodatkowo zapobiega szarzeniu ubrań nawet po wielokrotnym wypraniu zachowując efekt śnieżnobiałej bieli. - Jakość kapsułek do prania białych ubrań PERLUX white+ została poddana badaniom w niezależnym niemieckim laboratorium, które potwierdziło najwyższą jakość – dodaje Marta Całus, Dyrektor Marketingu Lakma Strefa. Nowe opakowania będą stopniowo pojawiać się w sklepach od połowy 2024 roku.