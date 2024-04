Rowery Nextbike wyjechały na ulice kolejnych kilkunastu polskich miast

29 marca sezon rowerowy wystartował w Jastrzębiu Zdroju, a po świętach Wielkanocnych jednoślady Nextbike zostały udostępnione w Białymstoku, Grodzisku Mazowieckim, Piotrkowie Trybunalskim, Żyrardowie, Częstochowie, Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowie, Tychowie i w Łodzi, gdzie wystartował całkowicie nowy system. W Koninie sezon wystartuje 4 kwietnia i potrwa do 30 listopada.

Mieszkańców Żyrardowa, Częstochowy i Konina na stacjach przywitają rowery czwartej generacji. Oznacza to, że bezpowrotnie zniknęły elektrozamki, do których trzeba było w poprzednich latach wprowadzać rowery. Ich miejsce zajmuje blokada typu „o-lock”, która jest wbudowana w tylne koło każdego roweru. Zamek ten posiada również funkcję umożliwiającą bezpieczny postój bez kończenia wypożyczenia.

Nowe rowery są wypożyczane i zwracane przez aplikację na zasadzie „scan & ride”. - To innowacyjne rozwiązanie sprawia, że korzystanie z jednośladów staje się jeszcze bardziej dostępne i przyjemne dla użytkowników. Podobna zmiana technologiczna, której dokonaliśmy w Warszawie, zwiększyła zainteresowanie systemem o ponad 30 proc. rok do roku. Jesteśmy przekonani, że także w mniejszych miejscowościach takich jak Żyrardów, Częstochowa i Konin modernizacja systemu na nowo rozbudzi zainteresowanie mieszkańców naszmi rowerami, dając im czystą radość z jazdy i silnie przyczyniając się do dalszego rozwoju zrównoważonego transportu publicznego – mówi Marcin Sałański, Head of Communications w Nextbike.

Kwiecień poza startem kolejnych systemów jest też dla marki Nextbike szczególnie wyjątkowy, ze względu na powrót do Łodzi po ponad 4 latach. W sezonach 2016-2019 łódzki system, obsługiwany przez Nextbike, zyskał ogromną popularność, osiągając łącznie ponad 6 milionów wypożyczeń. Od 2 kwietnia Łódzki Rower Publiczny jest dostępny w nowej odsłonie, po ekspresowym tempie prac wdrożeniowych - Nextbike zbudował bowiem system liczący 120 stacji i 1200 rowerów czwartej generacji w ciągu miesiąca od podpisania umowy.

Czy system rowerów publicznych zadziała w moim mieście?

Aplikacja Nextbike obsługuje w tej chwili ponad 300 miast w 27 krajach Europy, w tym 70 miast w Polsce. Systemy rowerów publicznych istnieją w Polsce od 2008 roku, a największym z nich jest warszawskie Veturilo, Wrocławski Rower Miejski, a od lutego tego roku także Metrorower, działający na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pomimo swojej nowoczesności, stanowią one integralną część konwencjonalnych systemów transportu publicznego, uzupełniając istniejącą infrastrukturę autobusową, tramwajową lub kolejową. Systemy rowerowe w mniejszych miastach są również popularne i z roku na rok rozwijają m.in. w Pszczynie, Grodzisku Mazowieckim czy Koninie.

Od kilku lat Nextbike, jako największy operator rowerów publicznych w Polsce, oferuje możliwość korzystania z „Pilotażu”. Kilkumiesięczne wdrożenie kompleksowego systemu w mniejszej skali pozwala na prawdziwych danych sprawdzić, jakie będą jego efekty i odbiór mieszkańców. Samorząd ponosząc jedynie część kosztów sprzętu i wdrożenia otrzymuje kompleksową usługę obejmującą: stworzenie dedykowanego systemu, przygotowanie floty rowerowej 4. generacji, stworzenie stacji w udostępnionych na terenie miasta utwardzonych lokalizacjach, kompleksową obsługę zarówno sprzętu jak i użytkowników poprzez stronę www, bezpłatną aplikację oraz Biuro Obsługi Klienta i wsparcie promocyjne.

- Nie ma dwóch jednakowych systemów, tak jak nie ma dwóch jednakowych miejscowości. Budując systemy rowerów miejskich za każdym razem należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie jakie główne zadanie ma spełniać rower w mojej miejscowości. Raz będzie to ułatwienie zwiedzania atrakcyjnej gminy, innym razem szybsze pokonanie drogi z osiedli do centrum miasta, jeszcze innym skuteczne dotarcie do węzłów komunikacji miejskiej. „Pilotaż” jaki oferujemy miastom pozwolił na świadome podjęcie decyzji o dalszym działaniu miastom takim jak: Jastrzębie Zdrój, Kędzierzyn-Koźle, Otwock, Piotrków Trybunalski, Pruszków, Siemianowice Śląskie, Stalowa Wola, Tychy, Zgierz – tłumaczy Jakub Giza, Dyrektor ds. Rozwoju Systemów Rowerowych.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.