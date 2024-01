Strategiczna współpraca BNP Paribas, BNP Paribas Faktoring i FinTechu Monevia

Mikrofaktoring – szybki sposób na gotówkę

Mikrofaktoring to usługa, która pozwala uzyskać finansowanie na podstawie faktur z odroczoną płatnością. Zamiast czekać na zapłatę od kontrahentów, firmy mogą sprzedać swoje wierzytelności firmie faktoringowej i otrzymać gotówkę od razu. Aby pomóc swoim Klientom w tym zakresie oraz zapewnić im najszybsze i najwygodniejsze rozwiązania, Bank BNP Paribas i BNP Paribas Faktoring nawiązali współpracę z Monevią. Firma ta to najdłużej działający w Polsce FinTech mikrofaktoringowy, który specjalizuje się w finansowaniu należności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw online. Dzięki tej współpracy Klienci Grupy BNP Paribas mogą teraz finansować pojedyncze faktury w PLN lub EUR, bez zobowiązań długoterminowych z faktorem. System online zapewnia łatwy i szybki dostęp do gotówki, która jest wypłacana w ciągu maksymalnie 24 godzin od potwierdzenia faktury przez kontrahenta. Ponadto, posiadacze rachunku firmowego w Banku BNP Paribas otrzymują darmowy limit faktoringowy do 100 000 zł na start, nie płacą prowizji przygotowawczej ani kar za opóźnienia w płatnościach kontrahentów – do 30 dni po terminie.

Z rozmów z naszymi Klientami wynika, że rozwijające się firmy potrzebują prostych i niezawodnych narzędzi, usług i procesów. Chcą zapewnić sobie nie tylko kapitał do rozwoju, ale również dostęp do najnowszych technologii oraz ekspertów z różnych dziedzin. Aby sprostać ich oczekiwaniom, poszukiwaliśmy nowych rozwiązań, które poprawią ich płynność finansową. Chcieliśmy, aby była to usługa uzupełniająca nasze istniejące rozwiązania – kredyt w Banku BNP Paribas i faktoring od BNP Paribas Faktoring. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na współpracę z Monevia i w pełni online’owe usługi finansowania faktur – mówi Aneta Samul, Product Owner Value Added Services w Banku BNP Paribas, odpowiedzialna za ten projekt.

Monevia oferuje finansowanie 100% wartości brutto pojedynczej faktury. Mikrofaktoringiem możemy objąć faktury z terminem płatności od 7 do 90 dni na dzień transakcji. Z usługi może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży działa czy jakiej wielkości jest firma. Nie ma też znaczenia staż na rynku. Monevia nie wymaga dokumentów finansowych, wyciągów i zaświadczeń oraz minimalnego obrotu.

Finansowanie faktur to usługa, która pomaga zarówno dużym spółkom, jak i mniejszym przedsiębiorcom, skupić się na tym, co najważniejsze w ich biznesie – np. na tworzeniu produktów czy zwiększaniu sprzedaży. Dzięki współpracy z FinTechem Monevia, który oferuje szybkie rozwiązania faktoringowe dla mikro- i małych firm, każdy Klient Grupy BNP Paribas ma teraz szansę skorzystać z atrakcyjnej oferty. Monevia wykorzystuje nowoczesne technologie, aby zapewnić automatyczny proces zatwierdzania wniosków i wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej Klienta. Cieszymy się z tej współpracy, w ramach której razem z Bankiem BNP Paribas dostarczymy naszym Klientom kolejną wartościową usługę – mówi Katarzyna Lewandowska, liderka projektu ze strony BNP Paribas Faktoring.

W ramach tego partnerstwa, Klienci Grupy BNP Paribas otrzymują rekomendację oraz gwarancję bezpieczeństwa i stabilności usługi. Nasza usługa mikrofaktoringu zyskała dużą popularność wśród Klientów biznesowych Grupy BNP Paribas już w pierwszych tygodniach od uruchomienia projektu. Jesteśmy dumni z tej współpracy i z możliwości dostarczania naszych cyfrowych rozwiązań, które poprawiają płynność finansową firm – stwierdza Tomasz Gąsiorowski, dyrektor handlowy spółki Monevia.

W ramach usługi faktor bezpłatnie weryfikuje kontrahentów pod względem ich wiarygodności finansowej. Wystarczy podać NIP kontrahenta, aby otrzymać informację na temat możliwości finansowania wystawionych na nich faktur. Ciekawym bonusem jest także możliwość wnioskowania o kartę paliwową z upustami na paliwo, bez prowizji za wydanie i użytkowanie karty. Klienci Grupy BNP Paribas mogą skorzystać z oferty po kliknięciu w link: https://www.bnpparibas.pl/male-firmy/finansowanie/mikrofaktoring, a także u doradcy w centrum Klienta Banku BNP Paribas lub u specjalisty w BNP Paribas Faktoring.

