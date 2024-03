Usługa finansowania za granicą dla polskich firm. Dlaczego warto z niej korzystać?

Taki partner faktoringowy jest w stanie za pomocą numeru identyfikacji podatkowej danego kontrahenta zweryfikować potencjalnego kontrahenta oraz ustalić jego zdolność do regulowania zobowiązań. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności takiego podmiotu. Biorąc pod uwagę wahania kursów walut w relacji do złotego, wartością usługi faktoringu eksportowego jest także fakt, że należność jest wypłacana na konto klienta w czasie do dwóch godzin, a więc po kursie z dnia wystawienia faktury.

Polskie firmy mierzą się przede wszystkim z zagrożeniem nie otrzymania zapłaty za fakturę z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej w Europie i dużych wahań kursów walut w stosunku do złotówki. Rozwiązaniem dla tego wyzwania jest finansowanie faktur w walucie, w której zostały wystawione, dzięki czemu unikamy ryzyka braku zapłaty za fakturę przez odbiorcę oraz unikamy ryzyka wahań kursowych. Dzięki naszej obecności na rynkach Unii Europejskiej, jesteśmy także w stanie zaproponować obsługę polskich eksporterów przez rozpoznawaną i uznaną na całym świecie markę, co ma ogromne znaczenie w utrzymaniu właściwych relacji z ich kontrahentami oraz na terminowość spłat – mówi Paweł Kacprzak, członek zarządu BNP Paribas Faktoring.

Jak podaje GUS, na koniec III kw. 2023 r. wartość eksportowanych towarów i usług z Polski osiągnęła rekordową wartość ponad 430,5 mld euro. Jest to wzrost aż o 52% w porównaniu do 2019 r. Największy udział w eksporcie miały Niemcy, Czechy oraz Francja. Polska wyprzedziła także francuskie firmy pod względem skali wymiany handlowej z Niemcami, pomimo że te dwa kraje Starego Kontynentu posługują się wspólną walutą.

Ok. 20% procent rynku faktoringu w Polsce, a 25% naszego biznesu to faktoring zagraniczny. W BNP Paribas Faktoring z powodzeniem obsługujemy przedsiębiorstwa oczekujące od nas odpowiedzi na wiele wyzwań biznesowych. Dzięki współpracy z aż trzema firmami ubezpieczeniowymi, jesteśmy w stanie skuteczniej uzyskać limit przejęcia ryzyka na danego kontrahenta zagranicznego – dodaje Paweł Kacprzak.

Uwzględniając niekorzystną sytuację niemieckiej gospodarki, polscy przedsiębiorcy decydują się poszukiwać nowych rynków zbytu. Faktoring sprawia, że eksporterzy mogą poprawić płynność finansową i konkurencyjność oraz zapobiec zatorom płatniczym. Wszystko dzięki przeniesieniu na firmę faktoringową ryzyka braku zapłaty oraz monitowania odbiorcy. Alternatywą są kosztowne procedury weryfikacji nowych kontrahentów, ubezpieczenia transakcji oraz niekorzystne kredytowanie, które mogą ostudzić zapał do ekspansji na nowe rynki. Faktoring eksportowy to wygodne rozwiązanie, które usprawnia rozliczenia z zagranicznymi klientami. Korzystać mogą z niego zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i średnie oraz małe.

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji: www.faktoring.bnpparibas.pl

