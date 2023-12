i Autor: Getty Images/Evgen_Prozhyrko Zamrożenie cen energii w 2024 dotyczy nie tylko gospodarstw domowych. Na ostatnim etapie prac do ustawy wprowadzono poprawkę, która objęła ceną maksymalną energii małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolników

Ceny energii

Ostatni moment na zniżkę za prąd! Co trzeba zrobić?

Niezależnie od zużycia prądu w danym domu czy mieszkaniu, wszyscy odbiorcy energii spełniający warunki otrzymają zwrot w tej samej wysokości – 125 zł 34 gr. Zniżka obejmuje zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby pracujące, bez zastosowania kryterium dochodowego. Dla statystycznego gospodarstwa domowego jest to mniej więcej równowartość rachunku za prąd za jeden miesiąc. Jeszcze przez tydzień mozna skorzystać z ulgi. Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot? To prostsze niż ci się wydaje.