Dla Igi zabawa klockami LEGO nie ogranicza się tylko do hobby, ale jest ważnym elementem treningu uważności, koncentracji i determinacji przed ważnymi meczami. Jak pokazuje najnowsze badanie LEGO Play Well 2024 ponad 8 na 10 polskich rodziców ceni klocki LEGO za rozwój u dzieci determinacji, kreatywności i pewności siebie, a także uczenia się poprzez eksperymentowanie. Jednocześnie wskazują, że są to jedne z najważniejszych umiejętności dla prawidłowego rozwoju najmłodszych.

Partnerstwo Grupy LEGO z Igą Świątek udowadnia zarówno dzieciom i dorosłym, że wyobraźnia nie zna granic, a klocki pozwalają na budowanie niezwykłych dzieł inspirowanych otaczającym nas światem i naszymi marzeniami. - W Grupie LEGO wierzymy, że nieograniczona wyobraźnia i ćwiczenie kreatywnego myślenia są kluczowe dla odkrywania potencjału i spełniania marzeń, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tworząc z klocków, podobnie jak na korcie, każda mała część składa się na coś wielkiego. Tak budujemy marzenia – krok po kroku, klocek po klocku – mówi Maciej Seliński, General Manager firmy LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.

Urodzinowy kort z 11 tys. klocków

Makieta kortu mierzy 62 cm długości, 58 cm szerokości i wznosi się na wysokość blisko 27 cm. Konstrukcja składająca się z 11 081 klocków waży blisko 12 kg i kryje w sobie wiele zaskakujących detali. Umieszczono na niej ponad 224 minifigurki, wśród których można dostrzec postaci znane z życia prywatnego i zawodowego Igi, a także ikony świata sportu i kultury. Są wśród nich m.in.:

zespół Igi wraz z tatą i siostrą,

bohaterowie jej ulubionego serialu telewizyjnego,

sportowi idole Igi,

kibice z transparentem „Raszyn rulez!”

Ponadto konstrukcja skrywa wiele easter eggów związanych z tenisistką – niektóre będą potrafili odczytać tylko jej najbliżsi. Na korcie, obok ławki znajdują kot Igi, Grappa, oraz piłka nożna. Częścią budowli jest także paryska piekarnia, pokój z książkami i zestawami LEGO, a z boku można odnaleźć tabliczkę z nazwą ulicy, przy której Iga zaczynała swoją tenisową przygodę.

Każdy element kortu został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze szczegóły, co czyni ten projekt prawdziwym arcydziełem inżynierii z klocków LEGO. Za projekt i budowę makiety odpowiadał Certyfikowany Budowniczy LEGO, Mateusz Kustra. Cały proces – od pierwszego pomysłu do złączenia ostatnich klocków – zajął jego dwuosobowemu zespołowi blisko pół roku.

– Iga niejednokrotnie wspominała, że zestawy LEGO to zawsze doskonały pomysł na prezent. Mam nadzieję, że ta makieta na zawsze pozostanie w jej pamięci jako najbardziej kreatywna – mówi Maciej Seliński i dodaje: Życzymy wszystkiego najlepszego, Iga! Liczymy, że odkrywanie kolejnych ukrytych elementów naszego prezentu okaże się ekscytujące. Trzymamy za Ciebie kciuki podczas turnieju French Open i z zapartym tchem śledzimy każdy kolejny mecz.

