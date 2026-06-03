1 lipca 2026 r. kończy się okres przejściowy dla rozporządzenia MiCA, co oznacza, że miliony użytkowników korzystających z nielicencjonowanych giełd kryptowalut mogą stracić dostęp do swoich środków.

Aż 60% europejskich inwestorów nadal używa platform bez autoryzacji MiCA, a w ciągu roku 7,6 mln pobrań aplikacji dotyczyło podmiotów działających w "szarej strefie".

MiCA ma na celu ochronę inwestorów i ujednolicenie rynku, ale giełdy bez licencji będą musiały ograniczyć lub całkowicie zamknąć działalność w UE, by uniknąć surowych kar.

Natychmiast sprawdź swoją giełdę w publicznym rejestrze Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), aby upewnić się, że ma wymaganą licencję.

MiCA: Czas na weryfikację giełdy dobiega końca

Europejski rynek kryptowalut stoi u progu rewolucji, a dla milionów inwestorów zegar tyka coraz głośniej. Już 1 lipca 2026 roku kończy się okres przejściowy dla rozporządzenia MiCA, czyli unijnych przepisów, które mają wprowadzić porządek i bezpieczeństwo w świecie cyfrowych aktywów. Problem w tym, że według najnowszych danych aż 60% użytkowników w Europie wciąż korzysta z usług giełd, które nie zdobyły odpowiedniej autoryzacji. Oznacza to, że po upływie terminu miliony osób mogą obudzić się w nowej rzeczywistości, w której dostęp do ich portfeli zostanie zablokowany. „Większość użytkowników nie ma pojęcia, że ich giełda działa bez licencji MiCA, a czasu na bezpieczną migrację jest coraz mniej” – alarmuje Erald Ghoos, CEO OKX Europe.

Miliony użytkowników na nielicencjonowanych platformach

Skala zjawiska jest trudna do zignorowania. Dane zebrane przez Sensor Tower i zweryfikowane przez portal thecryptoregister.com pokazują, że tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 7,6 miliona pobrań aplikacji do handlu kryptowalutami w Europie dotyczyło podmiotów działających w szarej strefie. To aż 41% wszystkich instalacji tego typu programów. Erald Ghoos, CEO OKX Europe, nazywa to wprost „bombą z opóźnionym zapłonem”, wskazując, że każdy inwestor ma niespełna miesiąc na sprawdzenie statusu swojej platformy. Po 1 lipca nieuregulowane giełdy będą zmuszone do ograniczenia lub całkowitego zamknięcia działalności dla klientów z Unii Europejskiej, by uniknąć surowych kar finansowych.

Co oznacza rozporządzenie MiCA dla inwestorów?

Głównym celem rozporządzenia MiCA (Markets in Crypto-Assets) jest zakończenie ery „dzikiego zachodu” na rynku kryptowalut. Przepisy mają chronić inwestorów, zapewnić stabilność finansową i ujednolicić zasady gry dla wszystkich firm działających w tej branży na terenie UE. W praktyce oznacza to, że każda giełda, kantor czy emitent cyfrowych aktywów będzie musiał uzyskać licencję i działać pod nadzorem odpowiednich organów. Dla użytkowników to dobra wiadomość, bo regulacje wymuszą na platformach m.in. transparentność, ochronę środków klientów i mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednak okres przejściowy, który właśnie dobiega końca, jest momentem krytycznym. Inwestorzy trzymający swoje aktywa na platformach bez licencji ryzykują, że te po prostu znikną z europejskiego rynku, a wraz z nimi ich pieniądze.

Jak sprawdzić, czy giełda kryptowalut ma licencję?

Na szczęście weryfikacja platformy nie jest skomplikowana. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) prowadzi publiczny rejestr wszystkich podmiotów, które działają zgodnie z nowymi przepisami. Aby sprawdzić swoją giełdę, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Wejdź na oficjalną stronę internetową ESMA pod adresem esma.europa.eu.

Znajdź rejestr dostawców usług w zakresie kryptoaktywów (CASP – Crypto-Asset Service Providers).

W wyszukiwarce wpisz nazwę swojej giełdy.

Kluczowym narzędziem dla każdego inwestora jest publiczny rejestr prowadzony przez ESMA, gdzie można sprawdzić, czy dana platforma posiada licencję na giełdy kryptowalut. W wynikach wyszukiwania można znaleźć informację, czy platforma ma już pełną autoryzację, czy może korzysta z okresu przejściowego w danym kraju, czy też w ogóle nie figuruje w rejestrze, co powinno być natychmiastowym sygnałem do przeniesienia swoich środków na regulowaną platformę. Czasu na podjęcie decyzji zostało bardzo niewiele.

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