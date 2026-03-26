Przełomowy wyrok sądu: Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, że tokeny użytkowe mogą być traktowane jako świadczenie niepieniężne, co pozwala ominąć składki ZUS przy wynagradzaniu.

Więcej dla pracownika, oszczędności dla firmy: Dzięki tokenizacji pracownik może zyskać nawet 700 zł miesięcznie więcej, a firma zredukować całkowity koszt zatrudnienia nawet o 25%.

Legalna alternatywa dla podwyżek: Tokenizacja wynagrodzeń to innowacyjne i legalne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć koszty pracy w obliczu rosnącej płacy minimalnej i wysokiej inflacji.

Płynność i bezpieczeństwo: Tokeny są prywatnym kapitałem pracownika, w pełni płynnym dzięki integracji z kartami płatniczymi i zgodnym z unijnym rozporządzeniem MiCA, co zapewnia bezpieczeństwo i przejrzystość.

Rekordowe koszty pracy uderzą w firmy. Koniec tradycyjnych podwyżek?

Prognozy na 2026 rok są bezlitosne dla przedsiębiorców. Z płacą minimalną sięgającą 4806 zł brutto, standardowe podwyżki stają się finansową kulą u nogi. Każda złotówka dodana do pensji pracownika oznacza dla firmy kolejne, coraz wyższe obciążenia w postaci składek i podatków. W efekcie, aby pracownik odczuł realny wzrost dochodu, pracodawca musi ponieść nieproporcjonalnie duży wydatek.

W dobie wysokiej inflacji i rosnących kosztów życia, tradycyjne benefity, takie jak karty sportowe czy owocowe czwartki, tracą na znaczeniu. Pracownicy szukają konkretnych rozwiązań, które realnie zwiększą ich domowy budżet. W obliczu rekordowych kosztów pracy i zamykania dotychczasowych dróg optymalizacji, firmy muszą szukać innowacyjnych i w pełni legalnych metod wynagradzania.

Tokenizacja wynagrodzeń alternatywą? Jest przełomowy wyrok sądu

Przełom nadszedł z sali sądowej. Sąd Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z 19 lutego 2025 r. (sygn. III AUa 1247/24) otworzył firmom zupełnie nową furtkę. Orzekł, że odpowiednio zaprojektowany program oparty na tokenach użytkowych (utility tokens) może być traktowany jako świadczenie niepieniężne. A to oznacza, że taka forma benefitu nie wchodzi do podstawy wymiaru składek ZUS.

To kluczowa informacja dla dyrektorów finansowych i działów HR. Zamiast dawać podwyżkę w gotówce, która jest w dużej mierze „zjadana” przez obciążenia publiczno-prawne, firma może przyznać pracownikowi świadczenie w postaci tokenów. W efekcie pracownik dostaje więcej „na rękę”, a firma nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze składkami.

- Przestajemy rozmawiać o dodatkach, a zaczynamy o nowej efektywności pakietów płacowych. Tokenizacja wynagrodzeń to dziś sprawdzona droga, by dać pracownikowi odczuwalny przyrost wartości netto, nie obciążając przy tym marży firmy nadmiarowymi składkami. To finansowa tarcza dla zarządu i realny, dziedziczny kapitał na przyszłość dla zespołu – wyjaśnia Stanisław Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu SoCap Polska.

Jak to działa w praktyce? Korzyści dla pracownika i pracodawcy

Model oparty na tokenach użytkowych to coś więcej niż tylko optymalizacja. To zupełnie nowa filozofia budowania relacji w firmie, oparta na realnych korzyściach finansowych dla obu stron. W praktyce pracownik może zyskać od 500 do nawet 700 zł miesięcznie więcej do dyspozycji. Dla pracodawcy wdrożenie takiego systemu może oznaczać redukcję całkowitego kosztu zatrudnienia nawet o 25 proc.

Jakie są kluczowe zalety tego rozwiązania?

Prywatny kapitał dla pracownika: Środki otrzymane w formie tokenów od pierwszego dnia stają się prywatną własnością pracownika. Są w pełni płynne i podlegają dziedziczeniu, w przeciwieństwie do środków gromadzonych w publicznym systemie emerytalnym.

Realna płynność: To nie są wirtualne punkty w systemie lojalnościowym. Dzięki integracji z systemami kart płatniczych, pracownik może używać tych środków na codzienne zakupy, korzystając przy tym z programów cashback. Benefit staje się żywym kapitałem.

Bezpieczeństwo i zgodność z prawem: Cały system został zaprojektowany w zgodzie z unijnym rozporządzeniem MiCA, co gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa i przejrzystości. Opiera się na utrwalonej linii orzeczniczej i precyzyjnych regulaminach, co minimalizuje ryzyko zakwestionowania przez urzędy.

ZŁOTO JAK PIETRUSZKA? SOBOŃ WYJAŚNIA, SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA ZBROJENIA | Poranna Rozmowa VOX FM