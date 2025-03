Jedno urządzenie by rządzić wszystkimi

W Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP) pojawiła się kolejna oferta, która może zainteresować osoby poszukujące pracy za granicą. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku opublikował ogłoszenie skierowane do elektryków, którzy chcieliby podjąć pracę w Norwegii. Oferowane warunki finansowe i dodatkowe benefity są bardzo atrakcyjne, ale warto przyjrzeć się bliżej wymaganiom i potencjalnym "haczykom".

W miejscowości Hovden na południu Norwegii poszukiwany jest elektryk, który może liczyć na wynagrodzenie od 305 koron norweskich na godzinę, co przekłada się na blisko 110 złotych. Pracując 48 godzin tygodniowo, można zarobić co najmniej 5,2 tysiąca złotych tygodniowo, a w ciągu całego miesiąca – ponad 21 tysięcy złotych. Ponadto, pracodawca oferuje całkowicie bezpłatne zakwaterowanie w mieszkaniu zlokalizowanym blisko miejsca pracy wraz ze zwrotem kosztów przelotu i podróży do Norwegii.

Wymagania dla kandydatów na elektryka w Norwegii

Pracodawca poszukuje osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Wśród wymagań koniecznych wymieniono:

Znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie B1 (średnio zaawansowany) i w piśmie na poziomie A1 (niższy średnio zaawansowany).

(średnio zaawansowany) i w piśmie na poziomie (niższy średnio zaawansowany). Wykształcenie zasadnicze branżowe elektryczne.

Świadectwo kwalifikacji zawodowych.

Certyfikat DSB 1kv. * Prawo jazdy kat. B.

Mile widziany jest również brak nałogów i referencje z pracy przy projektach w Norwegii.

Zadaniem będzie wykonywanie obowiązków typowych dla zawodu, w tym prace instalacyjne w nowych i remontowanych budynkach użyteczności publicznej. W ofercie są umowy na 6 lub 18 miesięcy z możliwością przedłużenia, praca jest wykonywana w systemie rotacyjnym, tj. 4 tygodnie pracy i 2 tygodnie wolnego.

Jak podaje gazeta.pl, również w miejscowości Ryensvingen poszukiwany jest elektryk. Pracodawca oferuje umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem 300 koron norweskich na godzinę, czyli ok. 4 tys. złotych tygodniowo

Warto również zwrócić uwagę na inną ofertę pracy dla elektryka w Norwegii, tym razem w miejscowości Ryensvingen z wynagrodzeniem 300 koron norweskich (niecałe 108 złotych) na godzinę. Wymagania są podobne, a zarobki wynoszą około 4 tysięcy złotych tygodniowo przy 38 godzinach pracy, czyli blisko 16,4 tysięcy złotych miesięcznie.

