CERT Polska chroni internautów

„Raport roczny z działalności zespołu CERT Polska w 2025 roku” swoją premierę miał podczas konferencji SECURE 2026.

– Dane pokazują realną skalę naszych działań – nasi eksperci każdego dnia przyjmowali ponad 1800 zgłoszeń, a przeszło 700 uznawali za incydent – podsumowuje Marcin Dudek, kierownik CERT Polska. – Coraz więcej użytkowników nie pozostaje biernych i aktywnie zgłasza podejrzane sytuacje, co pozwala szybciej identyfikować i ograniczać zagrożenia. Proaktywna postawa realnie przekłada się na bezpieczeństwo innych - przekonuje.

Podejrzany e-mail czy stronę można zgłosić poprzez incydent.cert.pl

Pracownicy CERT, dzięki współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, blokują niebezpieczne strony internetowe, wykorzystywane do wyłudzania danych i pieniędzy. Wiele z tych witryn podszywa się pod banki, firmy kurierskie czy usługi publiczne, takie jak Profil Zaufany. Adresy tych domen można także znaleźć na Liście Ostrzeżeń (https://cert.pl/lista-ostrzezen/).

Analitycy wpisali już na listę ponad pół miliona domen, z czego blisko 250 tys. w 2025 r.

Wdrożony w NASK system zgłaszania podejrzanych wiadomości na numer 8080 oraz mechanizmy blokowania po stronie operatorów z roku na rok potwierdzają swoją skuteczność. W 2025 r. do analizy przekazano przeszło 350 tys. wiadomości SMS. Spośród nich ponad 80 tys. uznano za szkodliwe. CERT Polska opracował 790 wzorców wykorzystywanych w kampaniach smishingowych, a na ich podstawie zablokowano dostarczenie blisko 1,88 mln złośliwych wiadomości SMS – o 27 proc. więcej niż rok wcześniej.

CERT Polska obserwuje także dziesiątki kampanii przygotowanych przy użyciu narzędzi opartych na AI. Trzeba szczególnie zwracać uwagę na szczegóły, by nie dać się nabrać na grafiki, zdjęcia i filmy typu deep fake. Przestępcy uwielbiają korzystać AI. Dlatego CERT Polska na bieżąco testuje nowe metody wykrywania i analizy zagrożeń wspomaganych sztuczną inteligencją.