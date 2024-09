Chcesz zdobyć kompetencje przyszłości? Weź udział w IV edycji Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow to globalny program edukacyjny Samsung, który w Polsce działa od 2021 roku. W ramach programu młodzi ludzie mierzą się z aktualnymi wyzwaniami współczesnego świata, tworząc pomysły na rozwiązania lokalnych problemów przy wsparciu nowych technologii. To także wyjątkowa okazja dla nauczycieli i nauczycielek, aby zaangażować swoich uczniów i uczennice w tworzenie innowacyjnych projektów, które mogą pozytywnie wpłynąć na naszą rzeczywistość.

Dla kogo jest program Solve for Tomorrow?

Do programu mogą zgłaszać się uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć od 3 do 5 osób wraz z nauczycielem. Zadaniem drużyny jest zgłoszenie projektu skupionego wokół jednej z czterech kategorii: zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu lub integracji. Zainteresowani mogą wziąć udział w trzech webinarach informacyjnych o programie, które odbędą się w dniach 1 października, 21 października i 5 listopada 2024 roku. Dzięki webinarom będzie można dowiedzieć się m.in. jak przygotować zgłoszenie czy też czym jest metoda Design Thinking. Na webinary można się zapisywać przez TĘ stronę internetową.

Udział w Solve for Tomorrow to doskonała okazja do wspierania rozwoju kompetencji przyszłości 4K, takich jak kreatywność, kooperacja, komunikacja i krytyczne myślenie. Program nie tylko umożliwia młodzieży zaangażowanie się w działania na rzecz planety lub lokalnej społeczności, ale także daje im szansę na rozwijanie swoich pasji oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z całej Polski. Wszystko to odbywa się przy wsparciu doświadczonych trenerów metodologii Design Thinking i mentorów Samsung, którzy będą towarzyszyć zespołom na każdym etapie pracy nad projektem.

Harmonogram programu

Program Solve for Tomorrow składa się z trzech etapów. W I etapie uczestnicy dobrani w zespoły wraz z opiekunem wybierają 1 z 4 wyzwań, a następnie zgłaszają swój pomysł poprzez formularz dostępny na stronie: www.solvefortomorrow.pl. Zgłoszenia można wysyłać do 12 listopada b.r.

Następnie spośród nich jury wybiera co najmniej 25 zespołów, które przechodzą do kolejnego etapu. W półfinale grupy uczestniczą w warsztatach Design Thinking i poznają metodologię STEAM. Warunkiem zaliczenia tego etapu jest przygotowanie i przesłanie filmu podsumowującego postępy prac nad projektem do 30 stycznia 2025 roku.

Do ostatniego etapu przechodzi co najmniej 10 finałowych zespołów. Na tym etapie i przy wsparciu mentorów Samsung zespoły przystąpią do prototypowania rozwiązań oraz przygotowań do prezentacji podczas Demo Day. W tej fazie odbędzie się również Solve for Tomorrow Campus – zjazd inspiracyjny dla finalistów. Całość zwieńczy uroczysta gala w kwietniu 2025 roku, podczas której ogłoszone zostaną wyniki IV edycji programu.

Zespoły, które przeszyły tak długą drogę, mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają stypendia w wysokości odpowiednio: I miejsce – 35 tys. zł, II – 25 tys. zł, III – 15 tys. zł. Na finalistów czekają atrakcyjne nagrody w postaci produktów Samsung. Nagrody w formie urządzeń trafią również do szkół, których uczniowie znaleźli się w finale oraz nauczycieli opiekujących się zespołami finalistów.

Program Solve for Tomorrow objęty został patronatem honorowym Ministra Cyfryzacji, Ministra Edukacji oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jak również patronatem Centrum Nauki Kopernik i UNEP/GRID-Warszawa. Partnerami programu są: Fundacja Our Future Foundation i Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog. Zgłoś zespół uczniowski ze swojej szkoły do 12 listopada i realizuj pomysły.

