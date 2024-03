F5 integruje zautomatyzowane testy penetracyjne

Firma F5 dodała nowe automatyczne funkcje do rozpoznawania i testów penetracyjnych do F5 Distributed Cloud Services. Rozwiązanie, udostępnione dzięki przejęciu firmy Heyhack, ułatwią klientom ochronę rosnącej liczby aplikacji i interfejsów API we współczesnych środowiskach wielochmurowych.

Dzięki temu klienci korzystający z F5 Distributed Cloud Services mogą bez trudu skanować i odkrywać luki w zabezpieczeniach swoich aplikacji internetowych. W oparciu o wyniki automatycznego skanowania F5 Distributed Cloud będzie rekomendować reguły zapory aplikacji internetowej oraz inne środki zaradcze. Ta technologia dodatkowo wzmacnia ofertę zabezpieczeń aplikacji wielochmurowych F5, umożliwiając klientom automatyzację wykrywania luk w zabezpieczeniach.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze rozwiązania przyczyniają się do podniesienia standardów bezpieczeństwa w branży. Dzięki możliwości wykrywania luk i monitorowania działania aplikacji i interfejsów API, nasi klienci mogą szybko identyfikować ewentualne problemy i podejmować skuteczne działania naprawcze - podkreśla Bartłomiej Anszperger, Solution engineering manager, F5 w Polsce. - To rozwiązanie to kolejny dowód na to jak F5 znacznie ułatwia użytkownikom zabezpieczanie dowolnej aplikacji, czy interfejsu API, w dowolnym miejscu. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów i dostarczać im narzędzia, które są niezbędne do osiągnięcia ich celów biznesowych.

F5 nadal wprowadza nowe, zautomatyzowane funkcje do F5 Distributed Cloud Services. W ubiegłym miesiącu firma ogłosiła najbardziej kompleksowe i gotowe do pracy ze sztuczną inteligencją rozwiązanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa interfejsów API w branży. Rozwiązanie to zostało uzupełnione o możliwość wykrywania luk w zabezpieczeniach oraz monitorowania, aby identyfikować ewentualne problemy w procesach rozwoju aplikacji.

