HUAWEI MateBook D 16 2024 i tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2’’ wchodzą na rynek

Duży może więcej

HUAWEI MateBook D 16 2024 to nowa generacja rozchwytywanego w Polsce laptopa. Podobnie jak poprzednik wyróżnia się dużym ekranem, metalową i trwałą obudową oraz stosunkowo niewielką wagą, dzięki czemu bez problemu możemy zabrać go ze sobą wszędzie i komfortowo pracować. Pracę zdalną ułatwi także pojemna bateria, bardzo mocna antena WiFi oraz klawiatura numeryczna. Laptop tym razem będzie dostępny w 3 różnych wariantach, a jego pokładzie znajdziemy procesor Intel™ Core® z wydajnej serii H (12. lub 13. generacji), z najmocniejszym modelem i913900H na czele. Cena HUAWEI MateBook D 16 2024 będzie zależeć od wersji i zaczynać się od 2999 zł (2899 zł po zastosowaniu kuponu rabatowego).

Tablet dla twórców

Tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2’’ to sprzęt stworzony do kreatywnej pracy. Duży, doskonałej jakości ekran i mocne podzespoły, a także wygodna, pełnowymiarowa odpinana klawiatura oraz rysik wyczuwający aż 10 tys. poziomów nacisku i niemal pozbawiony opóźnień to tylko niektóre z jego atutów. Po zastosowaniu kuponu rabatowego tablet można będzie kupić już za 4299 zł (przy rekomendowanej cenie detalicznej: 4499 zł).

Zdobądź zniżkę

Aby otrzymać zniżkę, należy między 9 a 21 stycznia wejść NA STRONĘ i zapisać się do newslettera. W dniu premiery, czyli 22 stycznia, do zapisanych przesłane zostaną unikalne kody rabatowe. Będzie można je wykorzystać do 18.02.2024 r. wyłącznie w sklepie internetowym huawei.pl. Kupony nie łączą się ze sobą ani z kodem rabatowym za zapisanie się do newslettera.

