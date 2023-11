Smartwatche Huawei do kupienia w butikach sieci SWISS

SWISS to polska sieć ponad 100 specjalistycznych butików, sprzedających zegarki i smartwatche najlepszych marek, w tym te sygnowane przez najsłynniejszych projektantów. Huawei to natomiast jeden z liderów polskiego rynku smartwatchy, który w tym roku zanotował znaczący wzrost udziałów w segmencie premium inteligentnych zegarków. – Jako SWISS jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z marką Huawei, dzięki której uzupełnimy nasze portfolio smartwatchy. Huawei ma ogromne grono swoich zwolenników dzięki połączeniu innowacyjnych funkcji i wysokiej jakości z modnym designem, inspirowanym wyglądem klasycznych zegarków. Właśnie takich produktów poszukują nasi klienci – mówi Karina Kwietniak, Manager butików SWISS.

Pięć serii smartwatchów Huawei w szesnastu różnych wersjach

W butikach SWISS będzie można nabyć smartwatche Huawei stworzone z myślą o bardzo różnych potrzebach i gustach. Na klientów czeka flagowa seria HUAWEI Watch Ultimate w dwóch różnych wersjach: Expedition z fluoroelastomerowym czarnym paskiem oraz Voyage z tytanową bransoletą. Stylowym dodatkiem do garnituru lub marynarki będzie HUAWEI Watch 4 Pro w wersji z tytanową bransoletą lub ze skórzanym paskiem. W sprzedaży znajdują się także modele z bestsellerowej serii HUAWEI Watch GT 4, w 7 wersjach do wyboru. Cztery z nich są z kopertą w rozmiarze 46 mm: sportowy Active, elegancki Elite z tytanową bransoletą, wyjątkowy Green z paskiem kompozytowym oraz Classic ze skórzanym paskiem. Dodatkowo do wyboru są trzy warianty z kopertami o średnicy 41 mm: Classic (z białym skórzanym paskiem), biżuteryjny Elegant (z bransoletą w stylu milanese) oraz Elite (ze stalową bransoletą z akcentami w kolorach srebrnym i złotym). Ofertę uzupełniają: zaawansowany HUAWEI Watch GT 3 Pro w trzech wersjach z kopertą o rozmiarze 46 mm oraz HUAWEI Watch GT 3 w dwóch wersjach z kopertą o średnicy 42 mm: Active ze skórzanym paskiem i Elegant ze złotą bransoletą.

– Kobiety i mężczyźni, poszukujący eleganckiego smartwatcha, który będzie pasować do ich codziennych stylizacji, często wolą taki zegarek wziąć do ręki, dokładnie obejrzeć i przymierzyć różne wersje. I dopiero na tej podstawie podjąć decyzję o zakupie, mając pewność, że produkt trafia w ich gust. Dlatego tak istotne jest, żeby były one dostępne w jak największej liczbie punktów stacjonarnych, w miastach o różnej wielkości. Współpraca z siecią butików SWISS pozwoli przybliżyć nasze produkty jeszcze szerszemu gronu nowych użytkowników – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Dostępność

Smartwatche Huawei można już kupować w sklepie internetowym swiss.com.pl oraz w 50 butikach SWISS zlokalizowanych w 32 miastach na terenie kraju.

