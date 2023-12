HUAWEI Watch GT 4 w promocji i w dwóch świątecznych wersjach

Promocja na smartwatcha HUAWEI Watch GT 4

Seria smartwatchy HUAWEI Watch GT 4 to aż 7 wersji do wyboru, w tym 4 z większą kopertą w rozmiarze 46 mm oraz 3 wersje z mniejszą, o średnicy 41 mm. Każdy znajdzie więc coś dla siebie, w tym osoby o drobniejszych dłoniach. Zegarki różnią się nie tylko wielkością, lecz także wyglądem koperty oraz rodzajem i kolorem pasków lub bransolet. Wszystkie je łączy elegancki, klasyczny wygląd oraz liczne, innowacyjne funkcje zdrowotne i sportowe niezwykle przydatne w codziennym życiu. Wyposażono je w pomiary tętna, stresu i snu czy śledzenie bilansu kalorycznego, wykrywanie bezdechu sennego oraz zaawansowany monitoring cyklu menstruacyjnego. Zegarki te są kompatybilne zarówno z systemem Android, jak i iOS, więc obdarowana osoba bez problemu połączy go ze swoim smartfonem.

Dwie nowe świąteczne wersje HUAWEI Watch GT 4

Jeśli jednak tych 7 podstawowych wersji do wyboru to dla kogoś wciąż za mało, to huawei.pl przygotował właśnie kolejne dwa specjalne świąteczne zestawy: męski HUAWEI Watch GT 4 46 mm Active Christmas Edition z dodatkowym zielonym paskiem w zestawie za 1189 zł oraz damski HUAWEI Watch GT 4 41 mm Elegant Christmas Edition z dodatkowym różowym paskiem w zestawie za 1489 zł. Do obu wersji zakupionych do 24 grudnia dodawane są w prezencie słuchawki FreeBuds SE 2. Świąteczne edycje HUAWEI Watch GT 4 dostępne są wyłącznie na huawei.pl, do 2 stycznia 2024 roku.

Elegancji zegarek i uniwersalne słuchawki

U partnerów biznesowych promocyjna oferta na HUAWEI Watch GT 4 potrwa do 24 grudnia br.– przy zakupie dowolnej wersji smartwatcha z tej serii kupujący otrzymają lekkie i funkcjonalne słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 w prezencie (lub za 1 zł). Natomiast oferta promocyjna „Prezentowe inspiracje” na pozostałe produkty obowiązuje do 31 grudnia br. w oraz do 2 stycznia 2024 r. na huawei.pl. Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów i mogą ulec zmianie. Wszystkie podane ceny są wyłączenie cenami sugerowanymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są u Sprzedawców.

