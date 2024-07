i Autor: Materiały prasowe

Nowości od Infinix

Infinix NOTE 40 Pro+ 5G oraz limitowana seria Racing Edition NOTE 40 Pro i NOTE 40

Do sprzedaży trafił najwyższy model Infinix z obecnej serii NOTE - NOTE 40 Pro+ 5G z błyskawicznym ładowaniem 100 W i obsługą sieci 5G w sugerowanej cenie 1996 zł. Zarówno ten model, jak i NOTE 40 Pro oraz NOTE 40 są teraz dostępne w specjalnej, limitowanej wersji Racing Edition, zaprojektowanej we współpracy ze studiem projektowym należącym do grupy BMW w sugerowanych cenach 1996 zł, 1496 zł i 1196 zł.

Infinix NOTE 40 Pro+ 5G, NOTE 40 Pro i NOTE 40 w wersji Racing Edition Tak jak pozostałe smartfony marki z serii NOTE 40, model NOTE 40 Pro+ 5G jest wyposażony w technologię All-Round FastCharge 2.0, z autorskim chipsetem marki Cheetah X1. Nie tylko umożliwia ona szybkie ładowanie telefonu, ale też chroni baterię, umożliwia ładowanie zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, w temperaturach do -20°C czy obejściowe. Ładowanie przewodowe 100 W pozwala naładować NOTE 40 Pro+ 5G do 50% w zaledwie 8 minut. Smartfon obsługuje również magnetyczne ładowanie bezprzewodowe. NOTE 40 Pro+ 5G, dostępny w wersji kolorystycznej Obsidian Black, jest sprzedawany w zestawie z obsługującym magnetyczne ładowanie bezprzewodowe etui MagCase, ładowarką o mocy 100 W z kablem USB, szkłem hartowanym i słuchawkami przewodowymi. Smartfony Infinix NOTE 40 Pro+ 5G, NOTE 40 Pro i NOTE 40 w wersji Racing Edition zostały zaprojektowane przez należące do Grupy BMW, studio projektowe Designworks, dzięki czemu wyróżniają się designem nawiązującym do estetyki wyścigów samochodowych zarówno obudowy, jak i interfejsu użytkownika. Zastosowane wysokiej jakości materiały nadają smartfonom srebrne wykończenie z metalicznym połyskiem, a charakterystyczne wyścigowe trójkolorowe elementy na wyspie obiektywów – czerwony, niebieski i granatowy – oraz dynamiczne linie, wyścigowe symbole i trójkolorowe motywy w interfejsie nawiązują do wyścigów. Poza wersjami Racing Edition urządzeń z serii NOTE 40, model NOTE 40 jest również dostępny w nowej wersji kolorystycznej Vintage Green, a oferta modelu NOTE 40 Pro wzbogaci się o kolor Obsidian Black. Do sprzedaży trafił też nowy na polskim rynku model NOTE 40 5G w sugerowanej cenie 1396 zł, który poza tym, że obsługuje technologię 5G, także jest sprzedawany w zestawie z magnetycznym etui MagCase, ładowarką (w tym wypadku o mocy 33 W) z kablem USB, szkłem hartowanym i słuchawkami przewodowymi. Polecany artykuł: Infinix z najwyższym rocznym wzrostem udziału w światowym rynku smartfonów Specyfikacje nowych smartfonów Infinix Model Specyfikacja NOTE 40 Pro+ 5G Bateria 4600 mAh z ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym

Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Zakrzywiony wyświetlacz FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Pamięć 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB

Procesor MediaTek DIMENSITY 7020

Główny aparat 108 Mpx z OIS

Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową

NFC

Obsługa sieci 5G

USB-C

System operacyjny Android 14 z XOS 14 NOTE 40 Pro Bateria 5000 mAh z ładowaniem przewodowym 70 W i bezprzewodowym

Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Pamięć 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 24 GB

Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate

Główny aparat 108 Mpx z OIS

Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową

NFC

USB-C

System operacyjny Android 14 z XOS 14 NOTE 40 5G Bateria 5000 mAh z ładowaniem 33 W i bezprzewodowym

Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Wyświetlacz FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Pamięć 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 12 GB

Procesor MediaTek Dimensity 7020

Główny aparat 108 Mpx

Przedni aparat 32 Mpx z przednią lampą błyskową

NFC

Obsługa sieci 5G

USB-C

System operacyjny Android 14 z XOS 14 NOTE 40 Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W i bezprzewodowym

Podwójne głośniki z dźwiękiem od JBL

Wyświetlacz AMOLED FHD+ 6,78’’ z częstotliwością odświeżania 120 Hz

Pamięć 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 16 GB

Procesor MediaTek Helio G99 Ultimate

Główny aparat 108 Mpx

Przedni aparat 32 Mpx

NFC

USB-C

