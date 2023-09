Lublin stawia na rozwój w oparciu o startupy. Efektywny ekosystem chce tworzyć z Maverick Nation

Z ThermoMind współpracuje obecnie 11 ośrodków klinicznych w 8 krajach na całym świecie. Wkrótce, pilotażowy program mający na celu przeprowadzenia największego prospektywnego badania klinicznego, zmieniającego sposób wykrywania raka piersi i monitorowania pacjentów będzie wdrożony również w Polsce. To główny powód dla którego zorganizowano spotkanie się z przedstawicielami miasta, lubelskich uczelni i placówek medycznych.

Lublin nie kryje swoich ambicji w dążeniu do stania się polskim zagłębiem medtech. O szansach na osiągnięcie sukcesu mówił dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Lublin.

– Jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, które naprawdę koncentrują się na IT i technologii medycznej. Głęboko wierzę, że pozyskanie takiego startupu jak ThermoMind będzie punktem zwrotnym, jeśli chodzi o działania, które podejmujemy obecnie w celu przyciągnięcia inwestorów z branży zaawansowanych technologii do Lublina. Chcemy współpracować z najlepszymi, ponieważ tylko w ten sposób będziemy w stanie budować innowacyjność, by młodzi, zdolni ludzie mogli się rozwijać, pracować w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie, bez konieczności relokacji. To jest główny filar naszej strategii 2030 – powiedział.

Jak podkreślił, dla miasta pozyskanie dobrze finansowanego startupu, który jest gotowy do inwestycji, nie jest prostym zadaniem, dlatego tak ważne jest wsparcie odpowiedniego partnera biznesowego.

– Potrzebujemy wsparcia doświadczonego eksperta, który mówi w języku startupów i będzie w stanie przeprowadzić skuteczną kampanię przyciągającą najlepsze startupy do Lublina, który wie jak filtrować oferty, potrafi poruszać się po globalnym rynku, tak żeby wyławiać najlepszych graczy, odnoszących globalne sukcesy. Musimy również brać pod uwagę fakt, że nie jesteśmy Warszawą ani Krakowem. Nie jesteśmy w top 3 czy nawet w top 5 najważniejszych ośrodków technologicznych czy rozwijających się ekosystemów gospodarczych w Polsce. Mamy jednak spore ambicje i myślę, że w ciągu najbliższych lat, z pomocą partnerów takich jak Maverick Nation, możemy się w tym top 3 znaleźć.

Ważnym krokiem w osiągnięciu tego celu jest pozyskanie ThermoMind, który w Lublinie jest nie tylko gościem, ale jest gotowy zatrudniać lokalne talenty i inwestować znaczące środki w różne sektory gospodarki.

– Maverick Nation dotrzymał obietnicy sprowadzenia do Lublina najlepszych startupów. To partner, który nie potrzebuje dotacji, aby przyciągnąć je do Polski. Wierzę, że dzięki ogromnej wiedzy tego zespołu odnośnie startupów działających w Europie, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Lublin może pozyskać kluczowych graczy z branży technologicznej – podkreślał dr Sagan.

Vikas Malhotra, CEO Maverick Nation podkreślił, że najważniejsze jest dla niego budowanie ekosystemów startupów, w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami i instytucjami, bo tylko w ten sposób można budować prawdziwą innowacyjność całych regionów.

– Staramy docierać się do startupów, które mają już wypracowaną renomę, są skłonne inwestować zamiast liczyć na granty. Chcemy dać pomijanym dotąd regionom potężny zastrzyk do działania, w efekcie czego w ciągu kolejnych 3 lat zaczną pojawiać się startupy tworzone przez lokalnych przedsiębiorców. Jesteśmy wdzięczni ThermoMind, że zaufał naszemu doświadczeniu i zdecydował się na nasze wsparcie. Skupiamy się teraz na tym, by umożliwić mu nawiązanie współpracy ze szpitalami w całej Europie oraz wybranymi lokalizacjami w USA i Kanadzie – powiedział.

Zarówno przedstawiciele miasta, jak i Vikas Malhotra z Maverick Nation zapewnili też, że kolejne startupy już wkrótce zasilą lubelski rynek.

Miasto Lublin posiada wszelkie warunki niezbędne do przyciągania startupów, szczególnie z branży medtech. Wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie od 2014 roku rozwijana jest Inicjatywa Klastra - platforma współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego, która zrzesza obecnie ponad 170 podmiotów, w tym ponad 140 firm, szpitali i uczelni w całym regionie.

– To co nas wyróżnia to aktywność w działaniu, otwartość na innowacje i technologie w dziedzinie medycyny, ale także transgraniczne podejście do zdrowia. Jesteśmy gotowi wspierać najlepsze pomysły i projekty niemal w każdym aspekcie. Mamy doświadczony zespół i zaplecze, które daje ogromne możliwości. Chcemy pracować z najlepszymi. – powiedziała Marzena Strok-Sadło, kierownik referatu ekosystemów gospodarczych i infrastruktury biznesu w Urzędzie Miasta Lublin.