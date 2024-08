Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Wakacje 2024. Na co narażone są dzieci w internecie? Sprawdź, jak najlepiej je chronić!

Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

- Czujemy się zaszczyceni, że zostaliśmy docenieni za nasze wysiłki w popularyzacji telefonów AI wśród europejskich klientów. Tym bardziej, że w tym roku kładziemy szczególny nacisk na udostępnianie technologii AI szerszej publiczności, wykraczając poza flagowe smartfony z wyższej półki. OPPO Reno12 Pro, wraz z innymi modelami z serii OPPO Reno12, oferuje zestaw funkcji AI zaprojektowanych w celu zwiększenia codziennej wydajności i kreatywności. Zdobycie prestiżowej nagrody EISA, piąty rok z rzędu, podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie urządzeń, które spełniają potrzeby konsumentów w Europie - podkreśla Bingo Liu, CEO OPPO Europe.

- OPPO Reno12 Pro wyróżnia się dzięki zaawansowanym możliwościom AI. Gumka AI 2.0. z łatwością usuwa niechciane obiekty ze zdjęć, podczas gdy AI Clear Face poprawia zdjęcia grupowe, zwiększając wyrazistość uchwyconych twarzy, a AI LinkBoost zapewnia płynną łączność nawet w słabych środowiskach sieciowych. Smartfon ten może też pochwalić się 6,7-calowym wyświetlaczem AMOLED, procesorem MediaTek Dimensity 7300-Energy i baterią o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem SUPERVOOC, co czyni go wszechstronnym urządzeniem nie tylko dla entuzjastów AI - dodaje Paul Miller, President of EISA.

Działania OPPO w obszarze AI

W ciągu ostatniej dekady firma OPPO zgłosiła ponad 5000 patentów związanych z technologią AI, z czego około 70% dotyczyło obrazowania AI. Oprócz własnych innowacji, OPPO ściśle współpracuje z innymi liderami branży, takimi jak Google i Microsoft, aby zapewnić lepsze doświadczenia związane ze sztuczną inteligencją w telefonach w oparciu o hybrydową architekturę sztucznej inteligencji na urządzeniu i w chmurze. Do końca tego roku OPPO planuje udostępnić funkcje generatywnej sztucznej inteligencji 50 milionom użytkowników na całym świecie.

UżywaAI – to proste

OPPO kolejny rok z rzędu zleciło ARC Rynek i Opinia przeprowadzenie badania – tym razem zbadało preferencje Polaków wobec narzędzi AI w smartfonach. Z wynikami badania można zapoznać się, klikając tutaj i tutaj. Marka dąży do tego, żeby każdy mógł swobodnie korzystać z nowych technologii w tym z AI, dlatego prowadzi ogólnopolską kampanię pt. „UżywAI – to proste!”. Do korzystania z narzędzi AI w serii OPPO Reno12 5G zachęca Marcin Prokop. OPPO nie pobiera opłat od użytkowników za korzystanie z funkcji AI.

Polecany artykuł: OPPO prezentuje nowości z zakresu AI podczas SIGGRAPH 2024