Mat(te)owa rewolucja

Dotykowy wyświetlacz HUAWEI FullView PaperMatte ma proporcje 3:2 i jest matowy, dzięki temu obszar wyświetlania jest większy niż przy typowym ekranie o proporcjach 16:9. Zaś zastosowana w wyświetlaczu technologia eliminuje 97% wszystkich odblasków z zewnętrznych źródeł światła, zapewniając czytelność wyświetlanego obrazu na poziomie zbliżonym do wydruku na papierze. Dodając do tego maksymalną jasność na poziomie 420 nitów, okazuje się, że przy większym nasłonecznieniu sprawdzi się on znacznie lepiej niż ekrany błyszczące. Częstotliwość odświeżania 120 Hz, rozdzielczość 2200 × 1440 i 100% pokrycia barw sRGB przekładają się na czysty obraz i płynną nawigację. Ekran umożliwia także wielogodzinną pracę, ponieważ chroni wzrok, ograniczając emisję szkodliwego niebieskiego światła oraz eliminując migotanie. Skuteczność ochrony potwierdzają certyfikaty Low Blue Light i Flicker Free przyznane przez TÜV Rheinland.

Notowanie i wielozadaniowość proste jak nigdy

Wyświetlacz tabletu wyposażono w unikalną technologię mikrowibracji i amortyzacji, które odwzorowują wrażenia z pisania piórem na papierze. A dostępny opcjonalnie rysik HUAWEI M-Pencil (2. generacji), wykrywający ponad 4 tys. poziomów nacisku, umożliwia lekkie i precyzyjne pisanie oraz rysowanie. Robienie notatek jeszcze nigdy nie było tak proste.

Wystarczy połączyć tablet z magnetyczną klawiaturą, a zmieni się w lekki i wygodny notebook. Płynną i wygodną pracę zapewnia zestaw oparty na wydajnym chipsecie Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1, 8 GB RAM i 256 GB pamięci. Urządzenie pozwala na równoczesne wykonywanie wielu zadań, niczym na laptopie. Przy pomocy gestów można podzielić ekran i wyświetlać różne aplikacje jako pływające okna lub zmultiplikować okno jednej aplikacji. W sumie tablet obsługuje do 4 zadań jednocześnie, w tym dwa okna kafelkowe i dwa okna pływające. Dzięki temu równolegle można np. edytować e-maile podczas czatowania, oglądać filmy w czasie zakupów lub robić notatki podczas czytania. Aplikacje biurowe WPS Office pozwalają na tablecie wygodnie przygotować prezentację, dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny. Natomiast AI Voice obsługuje konwersję głosu na tekst, aby dać palcom chwilę wytchnienia.

Gotowy do podróży

Przy grubości zaledwie 6,85 mm i wadze 499 g, HUAWEI MatePad 11.5" PaperMatte Edition wygodnie leży w dłoni. Zmieści się też do każdego plecaka lub większej torebki. Dzięki jednolitej, aluminiowej konstrukcji tablet jest bardziej odporny na uszkodzenia podczas użytkowania i transportu. Magnetyczna antena CSM współpracuje z ulepszoną technologią Wi-Fi 6 z podwójną anteną 2 × 2 MIMO, zapewniając dwukrotnie większą przepustowość i 3,5-krotnie większą szybkość pobierania. Tablet wyposażony jest w baterię o pojemności aż 7700 mAh, która pozwala na 10,5 godziny odtwarzania wideo off-line. Urządzenie wspiera również ładowanie z mocą 20 W, które od 0 do 100% zajmuje około 2,5 godziny. Zaś wygodna współpraca między tabletem a innymi sprzętami Huawei, takimi jak: smartfon, laptop, monitor i zestaw słuchawkowy, sprawia, że przenośne i wielofunkcyjne biuro można zabrać ze sobą dosłownie wszędzie.

Jakość dźwięku

HUAWEI MatePad 11.5" PaperMatte Edition został wyposażony w czterogłośnikowy system audio i ulepszone algorytmy Huawei Histen 8.1, które optymalizują efekty dźwiękowe i sprawiają, że dźwięk jest głęboki, głośny oraz wyraźny, niezależnie od sposobu użytkowania. O wrażenia słuchowe dba również technologia redukcji szumów AI, która odfiltrowuje niepożądane hałasy w otoczeniu, aby zapewnić koncentrację podczas pracy lub nauki.

Ogromny wybór aplikacji

Sercem tabletu jest HUAWEI AppGallery – oficjalny sklep z aplikacjami. Dzięki niemu pobieranie wszystkich ulubionych aplikacji jest proste i intuicyjne: wystarczy wpisać nazwę w wyszukiwarce sklepu, aby zainstalować aplikację i móc swobodnie z niej korzystać. Firma stale poprawia komfort korzystania ze swoich urządzeń, rozwijając swój ekosystem i poszerzając ofertę.

Cena i dostępność

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 11.5" PaperMatte Edition w wersji z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej to 1399 zł. Urządzenie będzie można nabyć u wybranych Partnerów Biznesowych, w sklepach sieci: Media Expert, RTV Euro AGD, x-kom oraz Komputronik. Dobrze skorzystać z oferty premierowej, w ramach której nabywcy wraz z tabletem otrzymają gratisowy rysik HUAWEI M-Pencil 2. generacji. Warto się pospieszyć, ponieważ promocja ta obowiązuje od 8 kwietnia 2024 r. do wyczerpania zapasów.

Natomiast klienci huawei.pl, oprócz gratisowego rysika, mogą do tabletu dobrać w obniżonych cenach dodatkowe akcesoria, takie jak: mysz Bluetooth HUAWEI CD23, etui folio cover czy klawiaturę HUAWEI Smart Magnetic Keyboard oraz dokupić przedłużenie gwarancji o rok. Zalogowani użytkownicy otrzymają także 2% zwrotu w postaci Punktów Huawei do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Sprzedaż premierowa na huawei.pl trwa od 8 kwietnia do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta może się różnić w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.