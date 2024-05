Najlepsze smartfony Infinix w maju

HUAWEI Pura 70 Ultra to smartfon z najwyższym wynikiem w historii DXOMARK

Sennheiser wprowadza nowy model HD 620S. Zero dekoncentracji i maksimum dźwięku

Na polski rynek niedawno trafiła najnowsza seria smartfonów NOTE 40, a dodatkowo część modeli objęta jest promocjami.

NOTE 30 Pro,

NOTE 30,

HOT 40 Pro,

HOT 40i.

Wszystkie smartfony Infinix wyróżnia m.in. szeroki zestaw dołączonych akcesoriów: ładowarka z kablem, etui oraz słuchawki przewodowe, a w przypadku modeli z serii NOTE 30 również szkło hartowane na ekran. Do modelu NOTE 30 Pro można dokupić ładowarkę bezprzewodową 15 W za 1 zł w ramach promocji organizowanych przez partnerów handlowych.

Rodzina HOT to HOT 40 Pro i HOT 40i

Co mają wspólnego? Rozszerzaną do 16 GB pamięć operacyjną (8 GB RAM), 256 GB pamięci na zdjęcia i multimedia oraz aparat do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową. Są dostępne w kolorach: czarnym (Starlit Black), zielonym (Starfall Green), niebieskim (Palm Blue) oraz złotym (Horizon Gold). Zielona wersja obudowy obu tych modeli jest pokryta specjalną, fluorescencyjną warstwą, która sprawia, że kiedy smartfon znajdzie się w ciemności, jego tył zacznie świecić we wzór spadających gwiazd.

HOT 40 Pro jest wyposażony w silnik do gier XBOOST i ekran 6,78’’, FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Dodatkowo można go szybko naładować z mocą 33 W, od 20% do 75% w 35 minut. Jest wyposażony w aparat główny 108 Mpx. HOT 40i jest wyposażony w ekran 6,65’’ HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz, i aparatem główny 50 Mpx.

Czym wyróżniają się smartfony z serii NOTE?

NOTE 30 Pro i NOTE 30 mają 256 GB i do 16 GB pamięci operacyjnej (8 GB RAM). Wyświetlacze obu smartfonów obsługują częstotliwość odświeżania 120 Hz . Zostały wyposażone w wysokiej jakości dźwięk dostrojony przez inżynierów JBL, posiadają również tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland. Ich działanie wspiera technologia Ultra Power Signal, która poprawia jakość sygnału sieci komórkowej nawet do 40%, a Wi-fi nawet do 100%.

Wyższy model, Infinix NOTE 30 Pro, obsługuje ładowanie bezprzewodowe. Za pośrednictwem kabla można naładować baterię od 1% do 80% w zaledwie 30 minut z mocą 68 W). Ekran to AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, aparat główny 108 Mpx z obiektywem makro, aparat do selfie 32 Mpx z przednią lampą błyskową. NOTE 30 Pro jest dostępny w kolorach czarnym (Magic Black) i złortm (Variable Gold), a NITE 30 w: czarnym (Magic Black), pomarańczowym (Sunset Gold) i niebieskim (Interstellar Blue).

Polecany artykuł: Dwa nowe smartfony Infinix z serii NOTE 40 do kupienia w Polsce

i Autor: materiały prasowe Infinix 2024 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-3sXz-rGhh-ofKh_infinix-2024.JPG

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.