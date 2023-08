Najnowsza inteligentna technologia UPS z algorytmem HyperSignal od Infinix

40 tys. złotych za filmik nagrany smartfonem? Zgłoszenia do XMAGE Awards tylko do 15 sierpnia

Odpowiedni sprzęt to bez wątpienia podstawa płynnej łączności sieciowej, ale to efektywne wykorzystanie oprogramowania i algorytmów przetwarzania sygnału sprawia, że dobrze działa w różnych sytuacjach.

Stabilna łączność możliwa tylko we flagowcach?

Nie każdy smartfon jest w stanie zapewnić niezmiennie dobrą łączność sieciową, a niektóre technologie poprawiające ją są dostępne tylko we flagowych modelach. Jednak Infinix zadebiutował z technologią UPS w najnowszej serii smartfonów NOTE 30, które należą do średniej półki.

Jednym z elementów technologii UPS jest innowacyjne oprogramowanie, które umożliwia przełączanie między antenami, wybiera najbardziej stabilne połączenie spośród dostępnych sieci komórkowych oraz Wi-Fi, a także w czasie rzeczywistym monitoruje pozycję telefonu. Infinix przeprowadził setki symulacji trzymania telefonu w różnych sytuacjach, szczególnie koncentrując się na pozycji poziomej podczas grania. Dzięki włączeniu technologii UPS smartfony z serii NOTE 30 zapewniają wzrost siły sygnału sieci komórkowej do 20-40 proc. i Wi-Fi nawet do 100 proc.

Ponadto algorytm dostrajania HyperSignal odpowiada za poprawę łączności w miejscach, w których sygnał może być słaby lub niestabilny, szybko przełączając urządzenie między sieciami 2G i 3G oraz 4G i 5G. Prowadzi to do skrócenia czasu potrzebnego do nawiązania połączenia sieciowego nawet do 32 proc. i poprawia przepustowość przesyłu danych mobilnych do 30 proc. W sytuacjach, w których opóźnienia mogą mieć duży wpływ na wrażenia użytkownika - np. podczas gry czy korzystania z TikToka - dzięki inteligentnej akceleracji, UPS może skoncentrować wszystkie zasoby sieciowe na aktywnej aplikacji. Użytkownicy mogą cieszyć się bieżącą aplikacją bez zakłóceń, w tym oglądać filmy przy zaledwie 1-2 kreskach sygnału.

Innowacje oparte na doświadczeniach użytkowników

Komunikacja mobilna to złożony proces, obejmujący wiele elementów, a fale radiowe wysyłane przez telefony i stacje bazowe napotkają na swojej drodze liczne przeszkody, które mogą powodować osłabienie siły sygnału. Wejście do windy lub przejścia podziemnego zablokuje większość tras dla fal radiowych, a w zatłoczonych miejscach - gdzie setki, a nawet tysiące podobnych sygnałów są wysyłane i odbierane w tym samym czasie - mogą powstawać zakłócenia. Nawet to, jak trzymamy telefon, ma znaczenie - np. ustawienie go poziomo podczas gry może zablokować antenę. Wszystko to skutkuje tnącymi się połączeniami, nieładującymi się stronami internetowymi, a nawet całkowitą utratą połączenia z siecią.

Użytkownicy oczekują coraz więcej od swoich smartfonów, Infinix angażuje się więc nieustannie w opracowywanie własnych innowacji, opartych na ich rzeczywistych doświadczeniach i potrzebach. Wprowadzenie technologii UPS z algorytmem HyperSignal w serii NOTE 30 zapewnia najnowocześniejsze możliwości łączności sieciowej, które pozwalają użytkownikom cieszyć się flagowym poziomem łączności w produkcie ze średniej półki. W połączeniu z technologią szybkiego ładowania All-Round Fast Charge, nowa seria NOTE 30 pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie ze światem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - mówi Ryszard T. Lindner, Country Manager Infinix w Polsce i krajach bałtyckich.

Smartfony Infinix są dostępne w autoryzowanym sklepie oraz u partnerów handlowych. Aktualnie do smartfona NOTE 30 Pro w ramach oferty promocyjnej można za 1 zł można dokupić bezprzewodową ładowarkę 15 W.

Pieniądze to nie wszystko - Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.