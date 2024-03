New Balance Fuel Cell Rebel v4 już na polskim rynku [ZDJĘCIA]

New Balance zaprezentował FuelCell Rebel v4

FuelCell Rebel to szybki, lekki i wszechstronny model przeznaczony do codziennych treningów, ale dzięki swojej specyfice dobrze sprawdza się także podczas startów na 5 km lub 10 km. Czwarta odsłona Rebela nie jest bezpieczną kontynuacją, ale, podobnie jak w przypadku serii Elite, przynosi znaczące zmiany w budowie i wyglądzie buta w porównaniu do poprzednich wersji.

Jedną z największych aktualizacji jest podeszwa środkowa, która teraz zbudowana jest z nowej mieszanki zawierającej 20% materiału PEBA (polieteroblokamid) oraz 80% pianki EVA. Wizualnie cała platforma wyróżnia się geometrycznymi wycięciami oraz jest szersza (około 10 mm) i wyższa (około 5 mm) niż w poprzedniej wersji. Dzięki tym zmianom but z jednej strony zyskał na stabilności, a z drugiej stał się bardziej wszechstronny, jeśli chodzi o rodzaj wykonywanego treningu. Model wciąż jest odczuwalnie lekki i dynamiczny podczas treningów szybkościowych i tempowych, ale teraz dodatkowo amortyzacja pozwala na dłuższe spokojne biegi. Drop buta nie uległ zmianie i wciąż wynosi 6 mm, spadła natomiast jego waga o około 9 g, i jest lżejszy nawet od modelu Elite v4 (kilkanaście gramów w zależności od wersji).

Oprócz widocznych zmian gabarytów buta, kolejną rzeczą, która rzuca się w oczy, jest nowy materiał i wygląd cholewki. Podobnie jak w modelu Elite v4 zastosowano tu technologię FantomFit. To cienka i oddychająca siateczka, która w połączeniu z perforowanym dwuwarstwowym językiem oraz klasycznym systemem sznurowania zapewnia optymalne dopasowanie buta do stopy podczas dynamicznych treningów.Również podeszwa zewnętrzna przeszła radykalne zmiany, jeśli chodzi o design, czerpiąc mocno z modelu Elite v4.

W porównaniu do poprzedniej wersji buta, gumy jest wizualnie mniej i ma ona drobniejszą wielokierunkową perforację. Pięć odpowiednio rozmieszczonych i wyprofilowanych paneli pokrywa wszystkie kluczowe obszary narażone na zużycie, zapewniając przyczepność na różnych nawierzchniach i przy zmianach kierunku. Model FuelCell Rebel to wszechstronny but do codziennych treningów, którego czwarta wersja w wielu aspektach inspirowana jest flagowym modelem startowym Elite. Znaczące, wręcz radykalne zmiany we wszystkich obszarach sprawiły, że but stał się jeszcze bardziej uniwersalny i szybko adaptuje się do różnych jednostek treningowych, od dłuższych spokojnych easy runów, przez biegi ciągłe i tempówki, po zabawy biegowe.

Główne cechy modelu New Balance Rebel v4:

Ulepszona podeszwa środkowa FuelCell wykonana z nowej mieszanki pianek PEBA/EVA, jest lekka i daje doskonałą amortyzację.

Platforma podeszwy jest szersza i wyższa niż w porównani z poprzednią wersją i wyróżnia się geometrycznymi wycięciami.

Cholewka FantomFit zapewniająca ultralekkie i zintegrowane wsparcie.

Podeszwa z perforowanymi panelami z litej gumy zapewniającej wysoką przyczepność.

Przybliżona waga: 167 g (damski US 8) | 201 g (męski US 9)

Drop: 6 mm

