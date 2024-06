Nowe produkty Philips Hue pozwolą utrzymać właściwą rutynę snu

Utrzymuj odpowiedni rytm dobowy dzięki lampce Philips Hue Twilight z funkcją zasypiania i budzenia, teraz z nową automatyzacją „Zasypianie – Zachód Słońca”.

Stwórz wyjątkową atmosferę w dowolnym pomieszczeniu w domu dzięki taśmie LED Philips Hue Solo.

Wyczaruj wyjątkowe aranżacje świetlne z czterema nowymi kształtami żarówek Philips Hue Lightguide oraz ich dopasowanymi podstawami stołowymi Philips Hue w dwóch kształtach.

Uatrakcyjnij każdą przestrzeń nowymi lampami sufitowymi, takimi jak Philips Hue Datura. To lampa o bezramkowej konstrukcji wyposażona w dwa niezależnie sterowane źródła światła, białe i kolorowe.

Lampka Philips Hue Twilight z funkcją zasypiania i budzenia, najnowsza innowacja spod znaku marki, jest zaprojektowana tak, aby pozwolić utrzymać właściwy rytm dobowy. Po niedawnym wprowadzeniu żarówki Lightguide Ellipse linia produktów Philips Hue Lightguide została uzupełniona o cztery nowe kształty – małą kulę, dużą kulę, Edison i trójkąt – które można idealnie połączyć z pasującymi do nich podstawami lamp stołowych. Kolejne nowe produkty to taśma LED Philips Hue Solo, która pozwala oświetlić dowolne miejsce w domu, oraz Philips Hue Datura, sufitowy panel z podwójnym źródłem światła.

Więcej energii o poranku

Lampka Philips Hue Twilight z funkcją zasypiania i budzenia, dostępna w kolorze białym i czarnym, jest zaprojektowana tak, aby umożliwić utrzymanie właściwego rytmu dobowego – pomaga zasypiać i budzić się o wybranej porze, ułatwia spokojne zasypianie i zapewnia więcej energii po przebudzeniu. Lampka Philips Hue Twilight jest wyposażona w dwa indywidualnie sterowane źródła światła – światło główne oraz podświetlenie wykorzystujące jedyną w swoim rodzaju technologię ColorCast – dzięki czemu imituje całą paletę barw porannego i wieczornego nieba.Kompaktowa konstrukcja sprawia, że lampka z łatwością mieści się na szafce nocnej, a jej światłem można sterować za pomocą aplikacji Philips Hue oraz dwóch programowalnych przycisków.

Domyślnie pierwszy przycisk przełącza pomiędzy sześcioma nowymi scenami świetlnymi, np. „Arise” (Pobudka) lub „Sleepy” (Senność). Drugi przycisk aktywuje nową automatyczną funkcję ułatwiającą zasypianie Sunset Go to sleep (Zasypianie – Zachód Słońca), imitującą zachód słońca dzięki bogatej kompozycji odcieni czerwieni. Dostępna jest także opcja skonfigurowania automatycznej funkcji budzenia, która stopniowo zwiększa intensywność światła, dzięki czemu można łagodnie obudzić się i cieszyć oko barwami wschodzącego słońca. Niezwykle niski poziom przyciemniania pozwala na płynną zmianę jasności oświetlenia, co sprawia, że budzenie staje się o wiele prostsze, a jednocześnie zapewnia idealne światło w nocy. Lampka Philips Hue Twilight z funkcją zasypiania i budzenia umożliwia przyciemnienie światła do 0,5% pełnej jasności, co jest najlepszym wynikiem w branży.

Magnes dla oczu, który uzupełnia nowoczesny wystrój wnętrza

Do wprowadzonej niedawno, cieszącej się dużym zainteresowaniem żarówki w kształcie elipsy dołączają teraz cztery nowe ozdobne żarówki Philips Hue Lightguide umożliwiające zaaranżowanie niepowtarzalnych wrażeń świetlnych. Użytkownicy mogą teraz wybrać jeden z pięciu kształtów ręcznie dmuchanych żarówek klasy premium – małą kulę (small globe), dużą kulę (large globe), Edison i elipsę (Ellipse). Są one utrzymane w nowoczesnym, przyciągającym wzrok stylu i wyposażone we wszystkie inteligentne funkcje systemu Philips Hue.

Żarówki rzucają białe i kolorowe światło w milionach odcieni, co pozwala kreować wielobarwne sceny świetlne o indywidualnym charakterze za pomocą aplikacji Philips Hue.Do żarówek Lightguide można dopasować drukowaną techniką 3D podstawę lampy stołowej Philips Hue. Użytkownicy mogą umieścić taki zestaw na stoliku do kawy lub na szafce nocnej, tworząc w ten sposób atrakcyjny wizualnie element wzbogacający wystrój wnętrza. Lampa, drukowana techniką 3D z wykorzystaniem biocyrkularnych materiałów, jest dostępna w kolorze szałwiowym, piaskowym oraz błyszczącej czerni.

Pełna swoboda oświetlania trudno dostępnych miejsc

Taśma LED Philips Hue Solo pozwala wyginać i formować oświetlenie w dowolny sposób i dostosowywać je do własnych potrzeb. Daje ona pełną swobodę oświetlania nawet trudno dostępnych miejsc, a przy tym jest łatwa w obsłudze i każdy może z niej bez trudu korzystać. Dostępna w wersjach o długości 3 m, 5 m i 10 m, z możliwością dowolnego skracania, taśma LED subtelnie wpasowuje się w każde miejsce, np. w szafie, na suficie, na ścianie, na schodach lub na podłodze, stając się ozdobą każdego wnętrza.

Imponująca jasność 1 700 lumenów pozwala oświetlić dom białym światłem, jak i nasyconymi kolorami (dzięki diodom LED RGBWWW). Użytkownicy Philips Hue mogą w wygodny sposób rozbudować swój system inteligentnego oświetlenia, integrując taśmę LED z całym systemem Philips Hue, co umożliwia im tworzenie rozmaitych wrażeń świetlnych dopasowanych do określonego nastroju.

Lampy sufitowe oświetlające dowolną przestrzeń

Lampa sufitowa Philips Hue Datura, okrągła, o smukłym bezramkowym profilu, optycznie powiększa przestrzeń w dowolnym miejscu Twojego domu, a zwłaszcza w niskich pomieszczeniach. Sufitowy panel jest wyposażony w dwa indywidualnie sterowane źródła białego i kolorowego światła, które oświetlają pomieszczenie jasnym funkcjonalnym światłem, a jednocześnie subtelnie podświetlają sufit – za jednym dotknięciem i z możliwością indywidualnej regulacji efektów kolorystycznych. Kolejny produkt, lampa Philips Hue Tento, rzuca białe światło, a także białe i kolorowe światło w całym zakresie temperatury barwowej, od ciepłej do chłodnej, pozwalając oświetlić dowolne miejsce w domu.

Dzięki eleganckiej okrągłej konstrukcji świetnie wygląda w dowolnej przestrzeni i łatwo ją zainstalować w dużych szafach, garażach i innych pomieszczeniach. Smukłe lampy wbudowane Philips Hue pozwalają swobodnie umieszczać inteligentne kolorowe oświetlenie w dowolnym miejscu domu. Dzięki niezwykle smukłemu profilowi są łatwe w instalacji i pasują wszędzie tam, gdzie nie mieszczą się tradycyjne lampy. Umożliwia to montaż kolorowego oświetlenia wbudowanego w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, np. w sypialniach w piwnicach, salonach lub łazienkach. Dzięki jasności 1 150 lumenów i szerokiej wiązce świetlnej smukłe lampy wbudowane Philips Hue są wystarczająco jasne, aby wypełnić pomieszczenie światłem, i doskonale rozpraszają światło na dużych powierzchniach.

– Jako branżowy lider Philips Hue oferuje najbardziej wszechstronny ekosystem oświetleniowy wraz z całkowicie zintegrowanym systemem monitoringu domowego. Światło odgrywa niezwykle ważną rolę w naszym życiu – od chwili, gdy się budzimy, do momentu, w którym zasypiamy. Dzięki naszym nowym produktom i funkcjom aplikacji umożliwiamy użytkownikom bieżące dostosowanie oświetlenia do ich potrzeb w dowolnym pomieszczeniu i o dowolnej porze dnia tak, aby uatrakcyjnić wygląd nawet najtrudniej dostępnych miejsc w domach – powiedział Jasper Vervoort, dyrektor działu Philips Hue w Signify.

Inne nowe produkty Philips Hue

Nowa wersja żarówki GU10 oraz nowe wersje wyposażonych w nią punktowych opraw oświetleniowych dają teraz jaśniejsze światło, umożliwiając jeszcze lepsze oświetlenie pomieszczeń. Mają one jasność 400 lumenów w temperaturze barwowej 4 000 K, w porównaniu z 350 lumenami w poprzedniej generacji. Ponadto, nowe żarówki GU10 to kolejny krok ku wyższej efektywności energetycznej inteligentnego domu dzięki większej żywotności wynoszącej 25 000 godzin (wcześniej: 15 000 godzin) oraz o 50% niższemu poborowi energii w trybie gotowości.

Oprócz stale wprowadzanych innowacji oświetleniowych Philips Hue oferuje również nowe funkcje aplikacji i ulepszenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Użytkownicy Philips Hue Secure mogą skonfigurować alarmy świetlne i dźwiękowe tak, aby włączały się automatycznie, gdy system jest uzbrojony, a także ustawić systemy bezpieczeństwa tak, aby uzbrajały i rozbrajały się w określonym czasie. Ponadto, użytkownicy mają do wyboru trzy różne tryby optymalizacji pracy akumulatorów. Nowe funkcje będą dostępne od lata 2024 roku.

Dostępność i ceny

Lampka Philips Hue Twilight z funkcją zasypiania i budzenia w kolorze czarnym lub białym (dostępna od 18 czerwca w UE, kolor czarny tylko przez www.philips-hue.com) - 1269 PLN

Żarówka Philips Hue Lightguide Triangle (Trójkąt) (dostępna od 18 czerwca w UE) - 459 PLN

Żarówka Philips Hue Lightguide Large Globe (Duża Kula) (dostępna od 18 czerwca w UE) - 459 PLN

Żarówka Philips Hue Lightguide Small Globe (Mała Kula) (dostępna od 18 czerwca w UE) - 369 PLN

Żarówka Philips Hue Lightguide Edison (dostępna od 18 czerwca w UE) - 369 PLN

Lampa stołowa w kształcie stożka lub kopuły w kolorze szałwiowym, piaskowym i błyszczącej czerni (dostępny od 18 czerwca w UE, tylko przez www.philips-hue.com) - 279 PLN

Taśma LED Philips Hue Solo (dostępna od 18 czerwca w UE) - 3 m 319 PLN / 5 m 409 PLN / 10 m 729 PLN

Lampa sufitowa Philips Hue Datura, okrągła (dostępna od 18 czerwca w UE) -

⌀384 mm, White and Color Ambiance 1359 PLN

⌀574 mm, White and Color Ambiance 1809 PLN

Lampa Philips Hue Tento, okrągła, w kolorze czarnym lub białym (dostępna od lata 2024 r. w UE i przez www.philips-hue.com)

⌀291 mm, White and White Ambiance 319 – 409 PLN

⌀291 mm, White and Color Ambiance 499 PLN

⌀421 mm, White Ambiance 549 PLN

⌀421 mm, White and Color Ambiance 679 PLN

⌀542 mm, White Ambiance 729 PLN

⌀542 mm, White and Color Ambiance 909 PLN

Lampa wbudowana Philips Hue Slim Recessed Light w kolorze czarnym lub białym (dostępna od 18 czerwca w UE)

⌀90 mm, White and Color Ambiance 409 PLN

⌀170 mm, White and Color Ambiance 499 PLN

Żarówka Philips Hue GU10 White (dostępna od 18 czerwca w UE)

Osobne żarówki i zestawy żarówek 109–199 PLN

Żarówka Philips Hue GU10 White Ambiance (dostępna od 18 czerwca w UE)

Osobne żarówki i zestawy żarówek 169–339 PLN

Żarówka Philips Hue GU10 White and Color Ambiance (dostępna od 18 czerwca w UE)

Osobne żarówki i zestawy żarówek 319–769 PLN

