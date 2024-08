Nowy smartfon z ulepszeniami pamięci, prywatności oraz funkcjami AI

Elon Musk stworzył „aimbota” do gier. Pierwszy na świecie pacjent Neuralink opowiada o implancie

Wakacje 2024. Na co narażone są dzieci w internecie? Sprawdź, jak najlepiej je chronić!

Jak szybki Internet w 2024? Nie daj się naciągnąć! Tyle Mbps potrzebujesz do grania i oglądania

- OnePlus Open to flagowe urządzenie bazujące na naszych najnowocześniejszych technologiach. Od czasu jego premiery w zeszłym roku, model ten spotkał się z szerokim uznaniem użytkowników na całym świecie. Opierając się na tym, co sprawiło, że oryginał stał się najlepszym składanym smartfonem 2023 roku dla tak wielu osób, stworzyliśmy OnePlus Open Apex Edition, który jest bardziej ekskluzywną wersją z ulepszoną pamięcią masową, prywatnością i bezpieczeństwem oraz funkcjami edycji obrazu AI - podkreśla Kinder Liu, President and COO, OnePlus

Crimson Shadow: Redefinicja klasyki z nowoczesną elegancją

OnePlus Open Apex Edition odzwierciedla kultową filozofię projektowania OnePlus tj. „nowoczesną elegancję”. Zupełnie nowa kolorystyka jest inspirowana klasycznym czerwonym odcieniem marki OnePlus, jednocześnie stanowiąc ukłon w stronę kultowego aparatu Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition. Na tylnej obudowie smartfona znajdziemy wzór imitujący diamenty, a na suwaku, służącym do wyciszania telefonu, pomarańczowe akcenty. - Hasselblad 503CW 60 Years Victor Red Edition jest ikoną, zwłaszcza dzięki legendarnym bordowo-czerwonym skórzanym akcentom pięknie kontrastującym z metalicznymi srebrnymi elementami. Naprawdę cieszymy się, że możemy zobaczyć ten klasyczny schemat kolorów przywrócony na OnePlus Open Apex Edition - dodaje Bronius Rudnickas, Global Marketing Manager, Hasselblad

Więcej pamięci, więcej możliwości

OnePlus Open Apex Edition oferuje 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i aż 1 TB pamięci ROM UFS 4.0. To więcej niż w modelu OnePlus Open, w którym inżynierowie zaimplementowali 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci ROM. Rozszerzona pamięć RAM 16 GB umożliwia płynniejszą wielozadaniowość we wszystkich sytuacjach – od pracy po rozrywkę. Z kolei wiodąca w branży pamięć ROM o pojemności 1 TB pozwala na przechowywanie obszernej biblioteki zdjęć, filmów, dokumentów i nie tylko, bez obawy o brak miejsca.

Ekskluzywny układ zabezpieczający i tryb VIP

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i prywatności w OnePlus Open Apex Edition to zasługa niezależnego układu zabezpieczającego zaprojektowanego w celu wzmocnienia podstawowych funkcji bezpieczeństwa telefonu. Oferując niezależną, fizycznie odizolowaną pamięć masową i wyłączną ochronę ważnych plików i danych osobowych, OnePlus Open Apex Edition zapewnia dodatkową ochronę przed złośliwymi atakami, zabezpieczając poufne informacje już u podstaw. Niezależny układ bezpieczeństwa został również certyfikowany dla CC EAL5+, a układ bezpieczeństwa NFC dla CC EAL6+ i EMVCo.

Szczególną cechą OnePlus Open Apex Edition jest zupełnie nowy, pierwszy w branży tryb VIP, który włączymy za pomocą kultowego suwaka OnePlus Alert Slider. Aktywacja suwaka przełącza telefon w tryb VIP i blokuje układ zabezpieczający, tworząc całkowicie bezpieczne i prywatne środowisko, w którym wszystkie mikrofony i kamery w telefonie są wyłączone, a śledzenie reklam jest mocno ograniczone. Zaprojektowany z myślą o kompleksowej ochronie prywatności i bezpieczeństwa użytkownika, tryb VIP zapobiega przeglądaniu lub rejestrowaniu informacji czatu przez aplikacje bez pozwolenia, tworząc VIP-owską ochronę.

Kreatywnie dzięki narzędziom AI

Dzięki funkcjom edycji obrazu opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Gumka AI i Inteligentne wycinanie AI, OnePlus Open Apex Edition został zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom wydajność bez ich większego wysiłku, a także ulepszone wrażenia fotograficzne, które umożliwiają łatwe tworzenie kreatywnych obrazów.Dzięki funkcji Gumka AI, wykonanie idealnego zdjęcia jest jeszcze prostsze. Funkcja ta umożliwia szybkie usuwanie niechcianych obiektów z tła za pomocą jednego dotknięcia.

Równie łatwe w użytkowaniu jest Inteligentne wycinanie AI, które pomaga użytkownikom wyodrębniać obiekty ze zdjęć i tworzyć niestandardowe naklejki lub zapisywać je na potrzeby następnej kreatywnej sesji zdjęciowej. Ulepszona technologia rozpoznawania obiektów sprawia, że są one identyfikowane i oddzielane z większą dokładnością. Zapewnia to płynną, szybką i intuicyjną edycję zdjęć, niezależnie od tego, czy korzystamy z niej w celach prywatnych, czy zawodowych.

Rozwój marki w segmencie składanych smartfonów

Od momentu swojego zeszłorocznego debiutu, OnePlus Open spotkał się z ogromnym uznaniem branży i użytkowników. Telefon wyprzedał się w ciągu tygodnia w październiku 2023 roku na wszystkich dostępnych rynkach, w ramach przedsprzedaży, za pośrednictwem strony oneplus.com. OnePlus Open został również wyróżniony wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym tytułem „Najlepszego składanego telefonu roku” (ang. Best Folding Phone of the Year) przez brytyjskie wydawnictwo technologiczne Pocket-lint oraz wyróżnieniem „Składany telefon klasy premium” (ang. Premium Foldable Phone) przyznawanym przez duński magazyn Lyd & Billede.

Nowy OnePlus Open Apex Edition umacnia pozycję marki jako lidera na rynku składanych smartfonów, poprzez ciągłe innowacje i wzbogacanie doświadczeń użytkowników z zachowaniem wysokiej jakości i wydajności. Smartfon oferuje charakterystyczne dla OnePlus doświadczenia Fast & Smooth, a ponadto otrzymał aparat Hasselblad 4. generacji dla telefonów typu Fold, płaski ekran z minimalnym zagięciem, dwa wyświetlacze ProXDR, Dolby Vision™, Dolby Atmos®, najnowocześniejszy system rozrywki przestrzennej 2w1, flagowy procesor Snapdragon® 8 Gen 2, szybkie ładowanie SUPERVOOC o mocy 67 W, system operacyjny OxygenOS 14.0 oraz innowacyjną funkcję Open Canvas – a wszystko to w lekkiej, kompaktowej i składanej obudowie. Telefon waży 239 g i mierzy zaledwie 5,9 mm grubości po rozłożeniu i 11,9 mm po złożeniu, dzięki czemu może w tej kategorii konkurować nawet z popularnymi smartfonami z jednym ekranem.

Polecany artykuł: Nowy OnePlus Open w kolorze legendarnego aparatu Hasselblad