OnePlus potwierdza datę premiery OxygenOS 14

– OnePlus dąży do tego, aby zawsze dostarczać szybki, płynny i stabilny system OxygenOS. OxygenOS 14, oparty na innowacjach, będzie najbardziej inteligentnym i intuicyjnym oprogramowaniem w historii OnePlus – powiedział Kinder Liu, prezes i dyrektor operacyjny w OnePlus.

Trinity Engine: sekret szybkiego i płynnego działania

OnePlus od zawsze stawiał na szybkość i płynność swojego sprzętu. Teraz, dzięki systemowi OxygenOS 14, obsługa smartfonów marki będzie jeszcze bardziej intuicyjna niż do tej pory. Dodatkowo OnePlus wprowadza do OxygenOS 14 swoją zupełnie nową platformę – Trinity Engine. Dzięki synergii osiągniętej pomiędzy sprzętem a oprogramowaniem, Trinity Engine pozwala uwolnić pełen potencjał urządzeń OnePlus. A wszystko to, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez branżę w dążeniu do osiągania jak najlepszej żywotności baterii i wielozadaniowości, ale także szybkości i płynności działania.

Trinity Engine korzysta aż z sześciu innowacyjnych technologii, takich jak: CPU Vitalization, RAM Vitalization, ROM Vitalization, HyperBoost, HyperTouch i HyperRendering. To one gwarantują szybkie i płynne doświadczenia w sytuacjach wymagających od sprzętu wielozadaniowości, długiego czasu działania, czy w trakcie intensywnego grania w gry mobilne. Wraz z premierą OxygenOS 14, OnePlus kontynuuje przesuwanie granic, wdrażanie zmian i ciągłe dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania, które jest odpowiedzią na potrzeby swojej społeczności.

Pieniądze to nie wszystko - Alicja Defratyka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.