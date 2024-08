Pixel Buds Pro 2. Pierwsze słuchawki zaprojektowane z myślą o Gemini

Pixel Buds Pro 2 zaprojektowano tak, aby zapewniały maksimum wygody i bezpieczeństwa, są o 24% lżejsze i 27% mniejsze niż Pixel Buds Pro. Po przeanalizowaniu 45 milionów skanów uszu i przeprowadzeniu testów rzeczywistego zużycia nadaliśmy słuchawkom Pixel Buds Pro 2 unikalny kształt, który zapobiega ich wypadaniu. Dzięki nowemu obracanemu stabilizatorowi słuchawki się nie ruszają, a jednocześnie oferują maksymalny komfort. Są dostępne z nakładkami w 4 rozmiarach, więc na pewno znajdziesz idealne dopasowanie.

Jeszcze lepsza redukcja szumów dzięki układowi Tensor A1

Dzięki układowi Tensor A1, Pixel Buds Pro 2 mają wyjątkowo niskie opóźnienia w przetwarzaniu dźwięku, dostosowując się do otoczenia nawet 3 miliony razy na sekundę. Daje to dwukrotnie mocniejszą aktywną redukcję szumów (ANC) w porównaniu z naszymi poprzednimi słuchawkami. Słuchawki tłumią też szerszy zakres hałasów, od zgiełku ulicznego po rozmowy w kawiarni.

Tensor A1 umożliwił nam również wydłużenie czasu pracy baterii, pomimo mniejszej i lżejszej konstrukcji. Z włączoną aktywną redukcją szumów (ANC) otrzymujecie do 8 godzin pracy słuchawek i 30 godzin z etui, dzięki czemu słuchawki wytrzymają cały dzień, a nawet dłużej. Gdy potrzebujecie szybkiego ładowania, wystarczy włożyć je z powrotem do etui na 15 minut, aby uzyskać do trzech godzin dodatkowego czasu pracy.

Dzięki zastosowanej w słuchawkach Pixel Buds Pro 2 technologii przetwarzania wielościeżkowego dźwięk jest czysty, zrównoważony i lepszy niż kiedykolwiek. To „oddzielny tor” dla muzyki, całkowicie niezależny od ciągle działającej aktywnej redukcji szumów. Ta funkcja jest rzadkością nawet w słuchawkach dousznych klasy premium, a dzięki niej dźwięk jest dokładniejszy, bardziej realistyczny i zawiera jeszcze mniej szumów.

Stworzone do epoki Gemini

Pixel Buds Pro 2 to więcej niż tylko słuchanie muzyki, skupienie się na pracy czy odbieranie połączeń. Dzięki Gemini, oferują one także dostęp do wirtualnego asystenta AI bez użycia rąk i wzroku, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujecie. Potrzebne Wam wskazówki dojazdu do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej? Przypomnienia o zbliżającym się spotkaniu? Rekomendacje nowych utworów? Gemini może to wszystko i jeszcze więcej, nawet gdy Wasz telefon jest zablokowany i schowany w kieszeni.

Z Gemini Live, mobilny tryb konwersacyjny, który dzięki najnowocześniejszej technologii przetwarzania mowy ułatwia prowadzenie rozszerzonych rozmów z Gemini. To jak mieć w kieszeni pomocnika, z którym możecie dyskutować o nowych pomysłach lub ćwiczyć ważne wystąpienie. Z Gemini Live możecie korzystać, gdziekolwiek jesteście. Po prostu załóżcie słuchawki i odblokujcie urządzenie, a następnie powiedzcie „OK Google, porozmawiajmy na żywo”,3 aby rozpocząć rozmowę z Gemini nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany.

Mnóstwo przydatnych funkcji

Jeśli kiedykolwiek zgubicie swoje słuchawki, możecie łatwo je znaleźć dzięki nowej funkcji Znajdź Moje urządzenie. Dodaliśmy nawet głośnik do etui, więc usłyszycie, gdzie ukryły się Wasze słuchawki, nawet jeśli są schowane.

Funkcja połączenie z czystym dźwiękiem redukuje hałas z otoczenia podczas rozmów telefonicznych, dzięki czemu rozmówca nie będzie musiał pytać "Czy mnie słyszysz?". A dzięki funkcji Wykrywanie rozmowy możecie łatwo prowadzić rozmowę, nawet mając słuchawki w uszach. Funkcja automatycznie wyłącza redukcję szumów, gdy mówicie na głos, pozwalając Wam płynnie przełączać się między ulubionymi utworami a rozmowami z osobami wokół Was.

Aby Wasze ulubione filmy i seriale brzmiały tak realistycznie, jakbyście słyszeli je na żywo, Pixel Buds Pro 2 oferują dźwięk przestrzenny ze śledzeniem ruchów głowy. Bez względu na to, jak się poruszacie, dźwięk podąża za Wami.

Przedsprzedaż już trwa

Słuchawki Pixel Buds Pro 2 są dostępne w 4 kolorach: porcelanowym, zielonoszarym, peoniowym i seledynowym. Pixel Buds Pro 2 można zamówić w przedsprzedaży w cenie 1149 zł. Słuchawki będą dostępne w sklepie Google Store oraz w Media Expert od 26 września.

