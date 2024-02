Polacy płacą za postępy w mobilnych grach. Nawet do 50 złotych

Chętnie inwestujemy w postępy

Gry mobilne są codziennością polskich użytkowników smartfonów i tabletów, korzysta z nich już 49% Polaków. Aż 46% osób grających na tych sprzętach płaci za postępy w grze. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy wśród mężczyzn (56% z nich) niż wśród kobiet (38%). Najrzadziej z mikropłatności korzystają młodzi dorośli w wieku do 24 lat (tylko 31% z nich), a najchętniej osoby w wieku 25-34 lata (55%). Ile Polacy wydają w grach mobilnych? Najczęściej jest to kwota w przedziale 11-50 zł, na co miesięcznie decyduje się 22% mobilnych graczy. Większe kwoty, czyli od 51 do 100 zł, wydaje 8%. A powyżej 100 zł miesięcznie na mobilną rozgrywkę przeznacza 5% grających. Podobny odsetek (6%) płaci mniej niż 10 zł miesięcznie.

Za co najchętniej płacą gracze i dlaczego?

Wirtualne zakupy najczęściej dotyczą przedmiotów (18% grających), umiejętności (17%), wirtualnej waluty i przepustek sezonowych (16%), a także nowych ubrań lub wyglądu postaci (14%). Co ciekawe, znacznie większy odsetek wśród grających kobiet niż mężczyzn (13% wobec 9%) jest w stanie zapłacić za odblokowanie dodatkowych misji i niedostępnych w grze miejsc. Wśród mobilnych graczy najczęstszym powodem, dla którego decydują się na mikropłatności, jest chęć grania dłużej, bez przerw na reklamy, na co wskazało 14% graczy. Również dla 14% liczy się szybkie przejście do kolejnego etapu lub misji, a 13% mikropłatności pomagają wyjść z trudnych sytuacji w grze oraz szybciej rozwinąć swoją postać. Chęć wygrania to powód płatności wskazany przez 12% grających.

Głodni coraz to nowszych gier

Dlaczego tak chętnie gramy na urządzeniach mobilnych? Zdaniem 68% graczy mobilny gaming jest popularny, ponieważ zapewnia pełną swobodę – można grać zawsze, kiedy ma się na to ochotę. Bardzo istotne jest także to, że łatwo i szybko możemy ściągnąć nowe tytuły i nie musimy spełnić wygórowanych wymagań sprzętowych – na co wskazało 28% grających. Duży wybór darmowych gier zachęcił do grania na smartfonie 24% osób z tej grupy, a 12% kontynuuje w ten sposób rozgrywkę rozpoczętą na innej platformie, tj. komputerze lub konsoli. Większość grających mobilnie w Polsce bardzo często ściąga ze sklepu producenta coraz to nowe tytuły.

– Sklepy z aplikacjami, takie jak Huawei AppGallery, zapewniają graczom duży wybór darmowych gier o niskich wymaganiach sprzętowych, dzięki czemu działają one na większości smartfonów na zadowalającym poziomie. Ta przystępność mobilnego gamingu sprawia, że użytkownicy chętnie testują nowe tytuły. Z naszych danych wynika, że 60% graczy ściągnęło nową grę w ciągu ostatniego miesiąca, z czego 36% zrobiło to w ostatnim tygodniu. Dlatego gracze mobilni chcą szybszych postępów, za co są w stanie zapłacić – chcą osiągnąć cel i przejść do kolejnego tytułu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mobilnych odkrywców, regularnie dodajemy do AppGallery nowe gry. Warto więc regularnie śledzić ofertę sklepu – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska.

Gramy i… oglądamy, słuchamy

Czy grając, skupiamy się wyłącznie na grze, czy może towarzyszą nam w tym inne aktywności? Okazuje się, że aż 76% graczy wykonuje kilka czynności równocześnie. Taki multitasking jest szczególnie popularny wśród najmłodszych gamerów (do 24 roku życia), wśród których osiąga poziom 86%. Najczęściej równolegle z graniem słuchamy muzyki – robi to blisko połowa graczy (45%). Co trzeci w tym samym czasie lubi oglądać filmy i seriale (32%), a co czwarty przegląda social media (23%). Co ciekawe 1 na 10 aktywnie współtworzy społeczność graczy, rozmawiając z innymi na komunikatorze gry.

