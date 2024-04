HUAWEI nova 12s

Lepsze zdjęcia w każdych warunkach

Najmocniejszy przedstawiciel tej serii to HUAWEI nova 12s. Wyposażony jest w przedni aparat superszerokokątny (100°) o rozdzielczości 60 MP, zdolny do nagrywania filmów w jakości 4K. W połączeniu z silnikiem XD Portrait Engine pozwala tworzyć portrety z bogatymi szczegółami i teksturami na pierwszym planie oraz artystycznie rozmytym tłem. Natomiast szeroki kąt uchwyci jeszcze więcej – zdjęcia krajobrazu czy architektury w tle lub zdjęcie selfie z większą grupą znajomych nie są już wyzwaniem. Na tyle znajduje się główny aparat Ultra Vision z matrycą RYYB o rozdzielczości 50 MP oraz obiektywem ultraszerokokątnym 8 MP z kątem widzenia aż 112°. Oba współdziałają z laserowym autofocusem i 10kanałowym czujnikiem temperatury barwowej. Technologie te wsparto algorytmami, które pozwalają na wykonywanie wyraźnych zdjęć w każdych warunkach, bez względu na to, czy fotografowany obiekt znajduje się daleko, czy bardzo blisko (makrofotografia z odległości 2 cm). Za sprawą matrycy RYYB oraz algorytmów nova 12s umożliwia wykonywanie szczegółowych, dobrze doświetlonych zdjęć nocnych.

Nieprzeciętna szybkość ładowania

W HUAWEI nova 12s znajdują się ogniwa o pojemności 4500 mAh, co zapewnia wystarczający zapas energii na cały dzień, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Aby naładować smartfon do pełna, wystarczy 30 minut, a już 15 minut doładowania uzupełnia poziom energii w baterii do 62%. Wszystko to dzięki dołączonej do zestawu ładowarce z technologią HUAWEI SuperCharge o zawrotnej mocy 66 W. Za płynność działania odpowiada Qualcomm Snapdragon™ 778G oraz 8 GB RAM, a przy 256 GB pamięci miejsca na nowe zdjęcia nie powinno zabraknąć.

Łatwa obsługa jedną ręką

HUAWEI nova 12s dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: niebieskim, białym i czarnym. Dwie pierwsze wersje wyróżniają się tylnym panelem z unikalną teksturą, wzorowaną na delikatności opadających płatków kwiatów. Natomiast edycja czarna jest uosobieniem wyrafinowania i elegancji. Każdy z wariantów przyozdobiono z tyłu stylowym monogramem oraz wyspą aparatów o biżuteryjnym sznycie. Taka różnorodność wyglądu sprawia, że niezależnie od typu osobowości każdy znajdzie coś dla siebie. Smartfon cechuje się także niewielkimi wymiarami i lekkością – ma zaledwie 6,88 mm grubości i waży jedynie 168 g, dzięki czemu będzie świetnie leżeć nawet w drobnej dłoni.Mimo swojej kompaktowości, w smartfonie HUAWEI nova 12s znajduje się duży ekran przekątnej 6,7 cala otoczony bardzo smukłymi ramkami. Sprawia to, że stosunek wielkości wyświetlacza do obudowy wynosi aż 93,4%, a smartfon można łatwo i wygodnie obsługiwać jedną ręką. Zastosowano tutaj ekran OLED z odświeżaniem do 120 Hz i wysoką rozdzielczością 2412 x 1084 pikseli. Do tego dynamiczny HDR, szeroka gama kolorów P3 oraz częstotliwość próbkowania dotyku o wartości 300 Hz zapewniają bardziej wciągające wrażenia i płynność działania.

HUAWEI nova 12 SE

Powiedz tak udanym zdjęciom

HUAWEI nova 12 SE wyróżnia się na tle innych smartfonów – przyciąga wzrok złotymi pierścieniami wokół okrągłych, symetrycznie rozmieszczonych wysp tylnych aparatów, urzekającą grą świateł na obudowie oraz ikonicznym logo podkreślającym niepowtarzalny styl smartfonu. Oba dostępne kolory – zieleń i czerń – łączą błysk z gładkim matem, więc łatwo wybrać z nich model dla siebie.Supermoc tego smartfonu ukryta jest w aparacie głównym o jasności f/1.9 oraz matrycy 108 MP. Ultrawysokiej rozdzielczości aparat wsparto algorytmem płynnego łączenia wielu obrazów. Łączenie 9 pikseli w jeden to sposób na diametralne zwiększenie dynamiki, odwzorowania barw i szczegółowości zdjęć. Przysłona f/1,9 to zwiększona ilość wpadającego światła i większa głębia ostrości, pozwalająca uzyskać przyjemne rozmycie tła i uwydatnić głównego bohatera. Na tym jednak nie koniec imponujących foto-możliwości. Tylny moduł fotograficzny składa się również z aparatu superszerokokątnego 8 MP o kącie widzenia 112°, który sprawdzi się wielu codziennych sytuacjach, mieszcząc w kadrze więcej krajobrazu, architektury lub bliskich osób. Wspiera go 2 MP aparat do zdjęć makro. Natomiast przedni obiektyw 32 MP pomoże uchwycić siebie na selfie w najlepszym wydaniu.

Energii nie zabraknie

Bateria w HUAWEI nova 12 SE zapewnia swobodę aktywnego życia z dala od ładowarki i bez zmartwień o wystarczający zapas energii. Przy dużej pojemności 4500 mAh bateria ta jest też energooszczędna. Dzięki temu, po pełnym naładowaniu, umożliwia do 24 godzin odtwarzania wideo lub do 31 godzin rozmów telefonicznych. Spokojnie wytrzyma więc od świtu do zmierzchu bez doładowania. A jeśli taka konieczność się przytrafi, wówczas szybkie 10-minutowe ładowanie przełoży się na np. 4 godziny oglądania filmów w sieci. Aby naładować telefon do pełna, dołączonemu do zestawu zasilaczowi HUAWEI SuperCharge o mocy 66 W potrzeba zaledwie 38 minut.

Ekran, jakiego aż chce się używać

Wyświetlacz OLED HUAWEI FullView o przekątnej 6,67 cala zajmuje w tym telefonie aż 91,85% jego frontu. Rozdzielczość obrazu 2400 x 1080 (FullHD+) oraz szeroka paleta barw P3 przekładają się na oszałamiającą jakość podczas oglądania zdjęć, filmów czy grafik. Odświeżanie ekranu do 90 Hz w połączeniu z próbkowaniem dotyku 270 Hz nie tylko poprawia szybkość reakcji smartfona na gesty, ale również płynność odtwarzanego obrazu. HUAWEI nova 12 SE wyposażony jest w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Za codzienną, płynną pracę odpowiada wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 680. Podobnie jak pozostałe modele z serii, nova SE także jest kompaktowa i idealnie sprawdzi się dla osób z drobniejszymi dłońmi – ma tylko 7,39 mm grubości, 75,47 mm szerokości i waży zaledwie 186 g.

HUAWEI nova 12i

Więcej wrażeń na jednym ładowaniu

Wyróżnikiem HUAWEI nova 12i jest pojemna bateria 5000 mAh, która zapewni cały dzień swobodnej pracy bez doładowywania telefonu w międzyczasie. A jeśli taka konieczność się pojawi, wystarczy 30 minut, żeby przy pomocy szybkiej ładowarki o mocy 40 W podładować akumulator do poziomu 62%. Niższe zużycie energii jest możliwe m.in. dzięki funkcji „Zawsze na ekranie” (Always On Display – AOD).

Uchwyć więcej piękna

HUAWEI nova 12i wyposażona jest w wysokiej jakości system obrazowania oparty na aparacie głównym z przysłoną f/1.9 i matrycą 108 MP, wspierany przez obiektyw do pomiaru głębi ostrości i technologię łączenia 9 pikseli w 1. Olśniewające selfie jest zasługą przedniego aparatu 32 MP o jasności f/2.0. Cztery specjalistyczne tryby pomagają robić wspaniałe zdjęcia w każdych warunkach. Tryb nocny optymalizuje zdolność przechwytywania światła przez aparat i sprawia, że nawet po zmroku łatwo uchwycić nastrój danego miejsca. Tryb AI Snapshot pozwala wykonać ostre zdjęcia nawet w ruchu. Tryb portretowy wydobędzie charakter i emocje fotografowanej osoby, odseparowując jej postać od rozmytego tła. Natomiast tryb wysokiej rozdzielczości utrwala więcej szczegółów takich jak faktura tkaniny.

Pokaz zdjęć dla najbliższych

HUAWEI nova 12i wyposażono w duży 6,7 calowy wyświetlacz HUAWEI FullView o rozdzielczości 2388 x 1080 pikseli (FullHD+). Wiernie odzwierciedla on kolory oraz gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania zdjęć, ulubionych filmów i seriali. Bezproblemowe i pozbawione opóźnień przeglądanie stron internetowych, granie czy pisanie zapewnia częstotliwość odświeżania ekranu do 90 Hz oraz próbkowanie dotyku z częstotliwością 270 Hz. Za płynność działania odpowiada 8 GB pamięci RAM oraz wydajny procesor Qualcomm Snapdragon™ 680 z układem graficznym Adreno™ 610, a wielkość pamięci na dane to 128 GB. Mimo tak dużego ekranu, smartfon nie przybrał na objętości – ma zaledwie 8,4 mm grubości i 74,7 mm szerokości, dzięki czemu będzie świetnie leżeć w każdej dłoni, i waży 199 g.

Korzystaj ze swoich ulubionych aplikacji

System operacyjny każdego z powyżej opisanych smartfonów z serii HUAWEI nova 12 to udoskonalona wersja nakładki EMUI 14, w której znalazło się kilka nowych, przydatnych funkcji. Urządzenia te oferują rozszerzoną funkcjonalność, dzięki najlepszym aplikacjom dostępnym w sklepie AppGallery – od tych popularnych na całym świecie po te niezbędne lokalnie. AppGallery, używana codziennie przez ponad 580 milionów konsumentów na całym świecie, oferuje szeroki wybór aplikacji, z takich kategorii jak: styl życia, podróże, nawigacja i transport, finanse, zakupy czy rozrywka.Posiadacze HUAWEI nova 12 korzystający z AppGallery mogą się cieszyć kompleksowym doświadczeniem na różnych urządzeniach – używając swojego smartfona w połączeniu z komputerem Huawei, smartwatchem lub tabletem. Użytkownicy mogą również korzystać z szeregu innowacyjnych aplikacji i usług HMS, w tym m.in. z Chmury mobilnej HUAWEI, Przeglądarki HUAWEI czy Wirtualnej Asystentki Celia. Huawei zapewnia prywatność i bezpieczeństwo danych – korzystanie z AppGallery nigdy nie było bezpieczniejsze, niezależnie od tego, czy używa się AppGallery bezpośrednio, czy przez aplikacje lub usługi innych firm za pośrednictwem Chmury mobilnej HUAWEI.

Ceny, dostępność i promocje

Rekomendowane ceny detaliczne smartfonów z serii nova 12 to:

HUAWEI nova 12s (8 GB/256 GB) 1799 zł,

HUAWEI nova 12 SE (8 GB/256 GB) 1499 zł,

HUAWEI nova 12i (8 GB/128 GB) 1199 zł.

Od 15 kwietnia do 2 czerwca 2024 r. trwa specjalna oferta przedsprzedażowa lub premierowa (w zależności od Partnera), w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie (lub za 1 zł):

słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i przy zakupie HUAWEI nova 12s lub HUAWEI nova 12 SE,

słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 przy zakupie HUAWEI nova 12i.

Smartfony HUAWEI nova 12 SE i HUAWEI nova 12i są już dostępne u partnerów biznesowych Huawei: w sieciach handlowych Media Expert i x-kom (przedsprzedaż) oraz RTV Euro AGD (sprzedaż premierowa). Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl. Nieco później te smartfony będzie można nabyć w Media Markt, Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon. Natomiast HUAWEI nova 12s dostępny jest wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta huawei.pl.Przy zakupie dowolnego modelu z serii nova 12 na huawei.pl klienci mogą skorzystać z możliwości dobrania w zestawie akcesoriów i usług w obniżonych cenach: smart opaskę HUAWEI Band 8, smartwatcha HUAWEI Fit SE, przedłużenie gwarancji o kolejny rok czy podwojenia punktów w programie lojalnościowym. Na kupujących czeka także powitalny bonus za dołączenie do newslettera.

