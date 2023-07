Technologie w walce z upałem! Tak może pomóc

Zacznij od podstaw – czyli wybór składników

Przed przygotowaniem koktajlu zadbaj o wysokiej jakości składniki. Podstawą są świeże owoce, których smak najbardziej będzie wyczuwalny. Wybór produktów wysokiej jakości to gwarancja smaku, dlatego nie warto z nich rezygnować. Tworząc swoje receptury, sięgaj po swoje ulubione owoce i łącz ich różne odmiany, aby uzyskać idealne połączenie nut smakowych.

Drugim równie ważnym składnikiem koktajlu jest lód. Lód możesz kupić bądź zrobić samemu. Pierwsze rozwiązanie, choć może jest wygodne i szybkie, ma swoje wady. Najbardziej dokuczliwe jest rozpuszczanie się lodu podczas transportu ze sklepu do domu oraz ponowne zamrożenie po włożeniu do zamrażarki. Efektem tego jest powstanie jednej dużej bryły lodu, którą trudno rozbić na mniejsze kawałki. Ich wygląd również pozostawi wiele do życzenia, a przecież napój ma nie tylko smakować, ale i dobrze się prezentować. Aby uzyskać lód idealny do swoich koktajli, możesz przygotować go samodzielnie. Sprawa wydaje się prosta, a jednak przygotowanie dobrego lodu wymaga przestrzegania kilku zasad. Do jego zrobienia wykorzystuj wodę filtrowaną, a następnie przegotowaną i ostudzoną. Proces gotowania usuwa pęcherzyki powietrza z płynu, co pozwala na uzyskanie idealnie przeźroczystych kostek. Możesz do tego wykorzystać jednorazowe woreczki oraz plastikowe bądź silikonowe foremki. Przygotowanie domowego lodu pozwala na uzyskanie kostek wysokiej jakości i dokładnie takiej wielkości, jaką potrzebujemy, ale i to rozwiązanie nie pozostaje bez wad. Całkowite zamrożenie wody zajmuje kilka godzin, a większa ilość nawet całą noc. Jeśli chcesz samodzielnie przygotować lód, musisz zrobić to z wyprzedzeniem i co równie ważne – musisz dobrze oszacować jego ilość, aby go nie zabrakło. Czy są metody, które pozwalają przygotować lód samodzielnie w krótszym czasie? Jak najbardziej tak! Z takim rozwiązaniem przychodzi marka Gorenje.

Lód zawsze na zawołanie

Automatyczna kostkarka to idealne rozwiązanie, dla tych którzy na co dzień wykorzystują lód w swojej kuchni. Ich zaletą jest duża wydajność i możliwość przygotowania lodu w krótkim czasie. Model IMC1200B od Gorenje w ciągu 10 minut może przygotować 10 kostek, a w ciągu godziny – 50. Wydajność dzienna urządzenia to aż 12 kg lodu. Aby przygotować kostki w pojemniku o pojemności 2,2l należy umieścić wodę. Jeśli wody będzie za mało lub za dużo, urządzenie poinformuje Cię o tym. Po uzupełnieniu pojemnika płynem wystarczy wybrać rozmiar kostek – S bądź L, i włączyć urządzenie, które po chwili zacznie mrożenie. Kostkarka automatyczna marki Gorenje jest lekka i poręczna, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w domu, jak i w plenerze.

Mrożone koktajle owocowe

Po części teoretycznej czas przejść do praktyki. Przedstawiamy trzy smaczne przepisy na owocowe koktajle, które będą idealnym uzupełnieniem upalnych dni tego lata. Dokładne przepisy znajdziesz w galerii poniżej.

Polecany artykuł: Gorenje oficjalnym Partnerem Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej

Tańczące z promocjami 04.07.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.