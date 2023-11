Nie tylko Black Friday 2023. Promocje do 50 proc. na Allegro Black Weeks

Promocje w Biedronce

W poniedziałek 13 listopada 2023 roku posiadacze aplikacji Moja Biedronka mogli kupić aż 10 kostek (po 200 g każda) masła w cenie 29,99 zł, a nie 5,76 zł za kostkę. Chętnych na taką promocję masła nie brakowało. Niestety, jak donoszą internauci, zdarzały się sklepy, w których to promocja nie była aktywna. Świadczyć o tym miały między innymi kostki masła porzucone przy kasach. "Ogłaszacie promocję, która powinna działać prawidłowo już od pierwszych chwil otwarcia sklepu. Oczywiście jak się okazuje, promocja nie nalicza się i ludzie zostawiają przy kasach te dziesiątki kostek masła" - alarmuje jeden z klientów sklepu Biedronka w mediach społecznościowych. Niezadowolonemu klientowi wtórowali inni, nazywając sprawę skandalem. "Nie tylko u mnie nie weszła promocja, ale też u trzech klientów przede mną. Tak, wyświetliłam tę promocję w aplikacji - to ma być niezbędne do jej aktywacji" - napisała jedna z internautek. W jednym ze sklepów miała nawet pojawić się kartka na szybie lodówki z informacją, że: "Promocja na masło 10 sztuk nie przechodzi. Przepraszamy".

Sieć w odpowiedzi na skargi internautów zamieściła w mediach społecznościowych krótki komunikat mówiący o tym, że problemy przy naliczaniu promocji "nie powinny już występować", a aplikacja powinna działać normalnie.

Kiedy rano wstajesz aby kupić tanie masło w Biedronce pic.twitter.com/bBRpsEokCo— Radosław Grzelak (@GrzelakRadek) November 13, 2023

