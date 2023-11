Ważna zmiana dla posiadaczy karty Moja Biedronka? Czas się kończy!

800 plus, 13. i 14. emerytura do likwidacji!? Co w zamian?

Koniec Gangu Mocniaków. Mija ważny termin

Gang Mocniaków trafił na półki Biedronki pod koniec sierpnia 2023 roku. Dzieci, które chciałyby mieć pełną kolekcję maskotek, mają do zebrania aż 11 pluszaków. Co nalezy zrobić, by otrzymać jedną z 11 maskotek? Pluszaki symbolizujące rozmaite produkty jak. np. woda, oranżada, parówka, rogalik, dostaje się za darmo na podstawie odpowiedniej ilości naklejek w klaserze. Naklejki zdobywa się podczas codziennych zakupów. Aby otrzymać jedną naklejkę, trzeba wydać w sklepie jednorazowo co najmniej 69 zł. Dla właścicieli karty Moja Biedronka przewidziano pewne ułatwienia w zebraniu pełnej kolekcji, dzięki czemu w trakcie jednych zakupów za 69 zł można otrzymać w sumie 6 naklejek Gangu Mocniaków. Zebranie 60 naklejek w klaserze gwarantuje darmowego jednego pluszaka. Jeśli klient zbierze mniej naklejek, to będzie miał upust przy zakupie maskotki. Kiedy w klaserze jest 30 naklejek, to pluszaka Gangu Mocniaków można kupić za 24,99 zł. Osoby, które nie gromadzą naklejek mogą kupić pluszaka z Gangu Mocniaków Biedronka sprzedaje jednego Mocniaka w cenie 49,99 zł. 18 listopada mija termin zbierania naklejek - dotyczy to także właścicieli karty Moja Biedronka. Zatem chcąc zebrać całą kolekcję zabawek, trzeba się spieszyć.

