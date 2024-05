10 zł w monecie ze srebra – nowość kolekcjonerska NBP już dostępna

10 zł w srebrnej monecie – parametry i cena

metal: Ag 925/1000

stempel: lustrzany, druk UV

średnica: 32,00 mm

masa: 14,14 g

brzeg (bok): gładki

nakład: do 10 000 szt.

cena: 230 zł

Monety kolekcjonerskie są prawnym środkiem płatniczym. Jednak niekiedy nie opłaca się nimi płacić

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją. Gdyby klient chciał zapłacić opisaną monetą w sklepie, to miałby taką możliwość jednak byłoby to skrajnie nieopłacalne.

10 zł w srebrnej monecie – jak NBP opisuje nową serię kolekcjonerską?

28 maja 2024 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł „W Polskę wierzę – Polska wolna i suwerenna”.

- Gdy we wrześniu 1939 r. oba kraje napadły na Polskę, zaczął się okres olbrzymich represji, w tym działań zmierzających do likwidacji polskich elit oraz grabieży majątku narodowego. W czasie wojny, w imię prawa Narodu do wolnej Ojczyzny, Polacy utworzyli Polskie Państwo Podziemne z własną armią konspiracyjną (Armią Krajową) i władzą cywilną, kierowane przez rząd RP na uchodźstwie. Po wojnie zaś rozpoczął się długi – trwający do przełomu lat 80. i 90. XX w. – okres dominacji Związku Sowieckiego w Polsce. W PRL-owskiej rzeczywistości Polacy wielokrotnie występowali przeciwko narzuconej władzy – w 1956, 1966, 1968, 1970, 1976 oraz w 1980 r., kiedy stworzono wielomilionową strukturę organizacyjną NSZZ „Solidarność” (…) Rewers monety przedstawia chłopca i dziewczynkę z biało-czerwoną flagą w stylistyce dziecięcego rysunku. Na awersie umieszczono wizerunki Zamku Królewskiego i Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz Katedry na Wawelu – opisuje nowy nominał NBP.

