Kara dla Biedronki

Sąd potwierdził, że spółka Jeronimo Martins Polska, właściciel popularnych sklepów Biedronka, stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów dotyczące nieprawidłowości cenowych występujących w sklepach "Biedronka" i utrzymał nałożoną karę 115 mln zł - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprawa dotyczy sytuacji sprzed lat. Przypomnijmy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjrzał się działaniom Biedronki po skargach od klientów, którzy to zwracali uwagę m.in. na to, że na półkach w Biedronce była dana cena produktu, a na paragonie wydawanym w kasie pojawiała się nagle wyższa kwota. "Biorąc pod uwagę, że praktyka trwała kilka lat, to konsumenci mogli ponieść przez nią dotkliwe straty, a właściciel sieci Biedronka bezpodstawnie wzbogacił się ich kosztem. Ze skarg wynika również, że zdarzały się sytuacje, w których to sprzedawcy nie chcieli uznać roszczeń klientów, którzy zgodnie z przysługującym im prawem domagali się sprzedaży produktu w korzystniejszej dla nich cenie, którą widzieli na półce" - informował UOKiK. Ale wskazywano też na inny problem - brak cen na półce.

W sierpniu 2020 roku UOKiK poinformował, że na sieć nałożono karę w wysokości 115 mln złotych za naruszenie zbiorowych interesów klientów. Biedronce przysługiwało wówczas odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sieć z takiej możliwości skorzystała, ale decyzja sądu 2022 roku była dla niej niekorzystna. Okazuje się jednak, że i kolejny sąd nie przychylił się do opinii sieci w tej sprawie.

"Sąd Apelacyjny potwierdził decyzję Prezesa UOKIK i oddalił apelację spółki Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka" - poinformował na portalu społecznościowym UOKiK. "Wyrok dotyczy decyzji z 2020 r. Prezes UOKIK Tomasz Chróstny uznał wówczas, że działania Jeronimo Martins Polska w zakresie uwidaczniania cen stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów" - czytamy. "Sąd zgodził się z Prezesem UOKiK, że niedopuszczalne jest naliczanie konsumentom ceny wyższej niż widoczna przy produkcie, a obowiązkiem spółki jest prawidłowe oznakowanie ceną wszystkich produktów na półce. Utrzymał również w pełni karę - 115 mln zł. Wyrok jest prawomocny" - dodaje UOKiK.

