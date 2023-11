100 najcenniejszych marek w 2023 roku. Duży spadek Facebooka

Interbrand jako przyczynę spowolnienia wskazuje brak nastawienia na wzrost, słabszą aktywność marki i niepewne prognozy. To zgodne z długoterminowym trendem, w którym marki działające tylko w jednym sektorze doświadczają wolniejszego wzrostu wartości. Gonzalo Brujó, dyrektor generalny Interbrand, zauważa, że po kilku latach silnego wzrostu, obecnie obserwujemy okres stagnacji. Jak podaje portal dlahandlu.pl firmy, które odnotowały wzrost wartości marki, takie jak Airbnb (#46), LEGO (#59) i Nike (#9), wykraczają poza ustalone normy kategorii i odgrywają bardziej znaczącą rolę w życiu społecznym i konsumenckim.

Raport wskazuje, że firmy operujące w kilku różnych branżach są bardziej stabilne, osiągają wyższy wzrost przychodów, są bardziej rentowne i cieszą się większym wzrostem wartości marki. W obliczu trudności gospodarczych i środowiskowych, kluczowe jest poprawienie uzasadnienia biznesowego i lepsze zarządzanie marką, aby napędzać przyszłe inwestycje i utrzymać wzrost zarówno w tradycyjnych sektorach, jak i poza nimi.

W kontekście perspektyw gospodarczych, konfliktów międzynarodowych i niespokojnych konsumentów, wiele marek zmaga się z kryzysem, co prowadzi do hamowania ich rozwoju. Z danych przeprowadzonych przez firmę badawczą Kantar wynika, że 69 z 100 marek nie zwiększyło znacząco swojej wartości, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

Warto zauważyć, że marki produktów codziennego użytku, takie jak żywność, napoje i kosmetyki, rozwijały się słabo, osiągając wzrost poniżej średniej. Właściciele tych marek są pod presją wzrostu kosztów produkcji, co przekłada się na wzrost cen detalicznych. W rezultacie konsumenci zwracają uwagę na tańsze marki własne detalistów.

Sektor dóbr luksusowych osiągnął najlepsze wyniki, z łącznym wzrostem wartości marek o 6,5%. Marki takie jak Hermès (#23) i Dior (#76) odnotowały największy wzrost wartości, odpowiednio o 10,2% i 8,4%. Firmy luksusowe skutecznie przekraczają granice tradycyjnych rynków, rozszerzając swoją obecność poprzez nowe partnerstwa, premiery produktowe i doświadczenia konsumenckie, nawet w obszarze metaverse.

W sektorze motoryzacyjnym, BMW (#10) po raz pierwszy znalazło się w pierwszej dziesiątce, a Porsche (#47), Hyundai (#32) i Ferrari (#70) utrzymują swoje pozycje. To potwierdza, że mimo ogólnego spowolnienia, niektóre branże radzą sobie lepiej niż inne, a kluczowe jest dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb konsumentów.

