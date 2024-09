13 dni wolnego jeszcze w tym roku. Sprawdź, jak korzystnie wziąć urlop

Długi urlop na Boże Narodzenie 2024

Większości Polaków przysługuje 26 dni urlopu w ciągu roku. Jeśli ktoś nie wykorzystał jeszcze całej puli za 2024 rok, może korzystnie zaplanować urlop w okolicach Bożego Narodzenia i zyskać aż 13 dni odpoczynku - wylicza serwis biznes.interia.pl.

Święta Bożego Narodzenia obchodzone są zawsze w tym samym terminie. Wigilia przypada na 24 grudnia, pierwszy dzień świąt to 25 grudnia, a drugi dzień świąt to 26 grudnia. W tym roku dzień wigilii Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia, wypada we wtorek. Środa i czwartek, czyli 25 i 26 grudnia, będą dniami wolnymi od pracy. Jak weźmiemy urlop w piątek 27 grudnia, to mamy długi weekend po Bożym Narodzeniu. Ale labę możemy sobie jeszcze wydłużyć o kolejne dni.

Planując wolne 30 i 31 grudnia mamy długi urlop do Nowego Roku (1 stycznia 2025). W tym przypadku biorąc trzy dni urlopu mamy aż osiem dni wolnego. A jak dołożymy kolejne dwa dni po Nowym Roku, czyli w czwartek 2 stycznia oraz piątek 3 stycznia, nasz urlop będzie trwać nieprzerwanie do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli. To daje łącznie aż 13 dni.

Długi weekend w listopadzie

Wszystkich Świętych w 2024 roku przypada na 1 listopada w piątek, a 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości, w poniedziałek. Jeśli weźmiesz 8 dni urlopu – od 28 do 31 października, a później od 12 do 15 listopada, zyskasz aż 2 urlopy po 9 dni każdy.

Ferie zimowe 2025 w Polsce

Ferie zimowe 2025 w Polsce rozpoczną się już 20 stycznia, a skończą 2 marca 2025 roku. To pierwszy taki przypadek od lat, kiedy niektórzy uczniowie wrócą do szkoły dopiero w marcu.

Jak będą podzielone ferie w 2025?

* 20 stycznia - 2 lutego - kujawsko-pomorskie, lubuskie. małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

* 27 stycznia - 9 lutego - podlaskie, warmińsko-mazurskie;

* 3 lutego - 16 lutego - dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

* 17 lutego - 2 marca - lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

