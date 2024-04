13. emerytura nie tylko dla emerytów! Pieniądze z ZUS też dla młodszych

13. emerytura nie tylko dla seniorów?

Trwa właśnie wypłata trzynastek. W tym roku po waloryzacji 13. emerytura wynosi 1 780, 96 zł brutto. Okazuje się, że 13. emeryturę dostaną nie tylko osoby w podeszłym wieku, ale nawet dzieci lub młodzież. Kiedy tak może się stać, że świadczenie dostaną osoby młodsze? Prawo do tego mają dzieci i młodzież uprawnione do pobierania renty rodzinnej. Świadczenie w postaci renty rodzinnej należy się dziecku po śmierci rodzica. Ale są tutaj pewne kryteria. Co do zasady, renta rodzinna należy się sierocie do ukończenia przez nią 16. roku życia. Jeśli dziecko podejmuje studia, to renta rodzinna wypłacana jest wówczas do 25. roku życia. Renta rodzinna należy się bez względu na wiek, jeśli dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat.

Dziecko, któremu przysługuje renta rodzinna otrzymuje w zależności od sytuacji od 85 proc. do 95 proc. świadczenia zmarłego rodzica. Co ważne, wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, którą – w razie konieczności – ZUS dzieli na wszystkich uprawnionych.

Trzynastka dla dziecka

Zatem, na jakiej wysokości trzynastkę może liczyć osoba uprawniona do pobierania renty rodzinnej? Wysokość trzynastki na rękę zależy od wysokości renty rodzinnej. Od dodatkowego świadczenia potrącana jest bowiem zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. To jednak nie wszystko. Jeśli do jednej renty jest uprawnionych kilka osób (np. matka i dziecko), w takiej sytuacji trzynastka równo zostanie między nich rozdzielona. Do każdego świadczenia może być bowiem przyznana tylko jedna trzynastka.

