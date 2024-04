Podwyżka świadczenia dla samotnych rodziców! Kiedy wypłacą 1000 zł?

Dwukrotny wzrost świadczenia alimentacyjnego

Podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, opublikowany w poniedziałek 8 kwietnia w wykazie prac legislacyjnych rządu. Maksymalna wysokość świadczeń (500 zł) z funduszu alimentacyjnego jest niezmienna od początku obowiązywania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, czyli od 2008 r. Zdaniem autorów regulacji, od momentu wprowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego znacznie wzrosły koszty utrzymania, dlatego konieczne jest dostosowanie maksymalnej wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego do obecnych potrzeb osób uprawnionych do alimentów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2024 r. Wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska, odpowiedzialna za projekt, przyznała, że w tym roku podwyżki nie będzie, gdyż w budżecie nie zaplanowano na ten cel dodatkowych pieniędzy – pisze serwis money.pl

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Dla kogo?

Wsparcie w postaci świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobom uprawnionym do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez organy egzekucyjne lub komorników sądowych. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25 lat. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo.

Obowiązuje kryterium dochodowe

Jednym z podstawowych warunków przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Czyli jeśli dochody przekraczają ustalany limit, wtedy alimenty od państwa wypłacane są kwocie obniżonej o wartość przekroczenia limitu.

