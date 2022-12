Ponad 4 mld zł na Ukraińców

Interia informuje, że WEI wymieniło 10 rodzajów świadczeń. Autorzy uważają, że cześć z nich została przyznana "ze względów politycznych", a inne "z braku wizji i finezji w reagowaniu na nagłe sytuacje takie jak chociażby wojna i kryzys uchodźczy." Dodatkowo "w 2022 r. powoli wygasały programy pomocowe związane z pandemią, a pojawił się kolejny pretekst do rozdawnictwa: wysoka inflacja".

10 "podarków" od rządu:

Działania wymienione przez WEI to:

13 i 14 emerytura - 21,7 mld zł

wsparcie dla samorządów - 13,7 mld zł

Samorządy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe od rządu. Prawie 13,7 mld zł zostanie przeznaczonych m.in. na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

pomoc dla przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 - 5 mld zł

antyinflacyjny dodatek osłonowy - 4,7 mld zł

pomoc uchodźcom z Ukrainy - 4,1 mld zł

Z funduszu pomocy specjalnie utworzonego na pomoc ukraińskim uchodźcom wojennym w Polsce resort wydał już 4,1 mld zł. To wyłącznie koszt zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, transportu oraz wypłaty świadczenia "40 zł na osobę" za dzień pobytu w prywatnych lokalach (dane za okres do października 2022 r.).

12 tys. na drugie i kolejne dziecko - 3,14 mld zł

podwyżka płacy minimalnej - 2,76 mld zł

wsparcie kredytobiorców - 1,4 mld zł

laptopy dla dzieci z PGR-ów - 586 mln zł. 2 500 zł za laptop i 1000 zł za tablet

dopłata żłobkowa - 520 mln zł

-Już dzisiaj wiadomo, że dodatkowe bądź większe niż zwykle pieniądze w 2023 r. otrzymają m.in. media narodowe, czy Fundusz Kościelny, rozdane zostaną także kolejne świadczenia socjalne, np. dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych prądem oraz, 'last but not least', wypłacona będzie nie tylko 13., 14., ale i 15. emerytura.- czytamy na portalu.

Według analityków WEI, "przyczyną inflacji jest polityka pieniężna oraz fiskalna i w tym kontekście Putin i wojna na Ukrainie to wygodna wymówka dla rządzących, która ma zwolnić ich z odpowiedzialności za rosnące koszty życia."

Niska wiedza ekonomiczna Polaków

"Walka z inflacją przełożyła się też na działania Rady Polityki Pieniężnej, która podniosła stopy procentowe, co przyczyniło się do wzrostu ceny kredytów. To zjawisko dało asumpt cwanemu Mikołajowi do kolejnych działań. W trybie ekspresowym wyasygnował kolejne 1,4 mld na pomoc kredytobiorcom - jakby nie zdając sobie sprawy, że ograniczy to antyinflacyjny efekt podwyżek stóp procentowych" - dodano w raporcie cytowanym przez portal Interia.pl.

Fundacja zwraca także uwagę na to, iż rząd nie prowadzi zestawienia wszystkich wprowadzanych świadczeń i programów socjalnych, subsydiów i dotacji. Być może więc nie wszystkie działania udało się zidentyfikować. Do szacunków posłużyło 10 różnych działań państwa, "które można opisać jako prezenty dla podatnika lub jakiejś określonej grupy beneficjentów, za które płacą podatnicy." Policzono ich koszt i podzielono przez 16,77 mln osób pracujących w Polsce w II kwartale.

Portal przypomina, że tylko niecałe 40 proc. Polaków zdaje sobie sprawę, że źródłem finansowania programów takich, jak 500+ są podatki, które płacą oni, a nie tylko np. sąsiedzi czy zwolennicy innych partii.

Pieniądze to nie wszystko - Janusz Steinhoff Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.