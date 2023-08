13. i 14. emerytura za jeden dzień w pracy? Obcokrajowcy korzystają z luki w przepisach

Jest źle! GUS: PKB Polski spadło o 0,5 proc. rok do roku

Portal przywołuje przepisy unijne zgodnie, z którymi Polska ma obowiązek zapewnić równość traktowania wszystkim obywatelom Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym prawa do emerytury i renty. Te przepisy gwarantują Europejczykowi po miesiącu pracy w Polsce prawo do sumowania okresów ubezpieczenia, jeśli jego staż ubezpieczeniowy w Polsce jest zbyt krótki, by dostać np. rentę.

To może spowodować niebezpieczne reperkusje finansowe dla naszego systemu bowiem cudzoziemcy mogą zacząć wykorzystywać tą lukę w prawie. Eksperci apelują, że niezależnie od pochodzenia, wysokość emerytury powinna być liczona według stażu pracy w Polsce.

-Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, zwraca uwagę, że ponad 1 mln obcokrajowców, którzy u nas dziś pracują, finalnie będzie miało prawo do świadczeń po spełnieniu pozostałych warunków - czytamy w serwisie prawo.pl.

Inaczej wygląda sytuacja obywateli krajów, z którymi Polska podpisała międzynarodowe umowy. Te umowy, które są najczęściej zawierane z krajami spoza UE, mają na celu zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia społecznego dla obywateli tych krajów, którzy pracują lub mieszkają w Polsce - wyjaśnia prawo.pl.

"Jeszcze inna sytuacja dotyczy osób, które nabyły prawo do świadczeń poprzez legalną pracę w Polsce. Nie zmienia to faktu, że wszystkie osoby, które pracowały legalnie w Polsce, nawet jeśli tylko przez jeden dzień, mają prawo do tzw. 13. i 14. emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn" - czytamy w serwisie.

Portal przywołuje wypowiedź dr Tomasza Lasockiego, adiunkta na wydziale Prawa i Administracji UW, który podkreśla, że ważne jest jak najszybsze usunięcie błędów, zarówno tych, które popełniliśmy pod koniec lat 90. - źle konstruując system emerytalny, jak i tych, które popełniono w ostatnich latach.

Prawo.pl podaje, że w grudniu 2022 roku wypłacono 12,5 tys. świadczeń emerytalnych i rentowych dla osób posiadających obywatelstwo inne niż polskie.

