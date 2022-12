Rzecznik PiS o waloryzacji 500 plus. "W tym momencie nie toczą się takie rozmowy"

Rzecznik PiS został zapytany o możliwą waloryzację 500 plus programu, który wprowadzono 7 lat temu. Uwzględniając inflację, teraz świadczenie powinno wynosić 700 zł. Rafał Bochenek przyznał jednak, że obecnie w partii nie są toczone rozmowy na temat waloryzacji sztandarowego świadczenia.

- W tym momencie nie toczą się takie rozmowy. Program 500 plus był przełomowy dla polskich rodzin, bo likwidował w dużej mierze ubóstwo w polskich rodzinach. Do 2015 roku rodzice często mieli problem ze spięciem domowego budżetu. 500 plus pokazało, że polityka może być wreszcie wiarygodna. [...] Mówiono ludziom, że pieniędzy nie ma i nie będzie. A jednak jeżeli się dobrze rządzi, to pieniądze znalazły się. Później rząd premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzał kolejne rozwiązania prorodzinne jak np. 300 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To kolejne środki służące wparciu polskich rodzin - mówił rzecznik.

Czy emeryci mogą liczyć na 15. emeryturę od PiS?

Od niedawna pojawiają się nieoficjalne informacje ze źródeł powiązanych z rządem, że Jarosław Kaczyński chce wprowadzenia 15. emerytury przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Rzecznik PiS, tak jak w przypadku waloryzacji 500 plus odparł, że rząd na razie tego nie planuje.

- W tym momencie nie ma takich planów. Jest 13. i 14. emerytura, będzie przewidziana waloryzacja kwotowo-procentowa emerytur o co najmniej 250 zł. Na takim wsparciu obecnie się koncentrujemy - mówił Rafał Bochenek.

Z jakimi obietnicami PiS pójdzie do wyborów?

Według dotychczasowych doniesień to właśnie 15. emerytura i waloryzacja 500 plus miały być sztandarowymi obietnicami PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Rafał Bochenek zapytany o plan PiS na wybory, nie podawał konkretów. Powiedział jedynie, że rząd "chce ulżyć Polaków w trudnym czasie" zabezpieczając ich dodatkami energetycznymi, węglowymi i podejmując w kryzysie decyzje prospołeczne.

- Dlatego dzisiaj jest dobry czas, żeby reagować na to, co się dzieje, ale i podsumować nasze dotychczasowe działania, których było naprawdę dużo. Myślę, że w społeczeństwie jest takie przekonanie, że jak PiS coś postanowi, to to realizuje. Jesteśmy partią wiarygodna w zderzeniu z naszymi konkurentami - mówił Bochenek.

