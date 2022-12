Waloryzacja 500 plus. Podwyżka do 700 zł to już za mało! Będzie 800 plus na dziecko?

Świadczenia socjalne a inflacja. Co z waloryzacją programu?

W związku z wysokim wskaźnikiem inflacji pieniądze najzwyczajniej w świecie tracą swoją wartość. Przekłada się to również na realną wartość pieniędzy wypłacanych w ramach świadczeń socjalnych. Jakiś czas temu zgodnie z wyliczeniami rzeczywista wartość sztandarowego programu rządowego wynosiła mniej więcej 360 złotych.

Jarosław Kaczyński zapytany podczas spotkania ze zwolennikami partii PiS w Tomaszowie Mazowieckim o kwestię waloryzacji programu odpowiedział, że "nie ma takich planów". "W tej chwili, w tym momencie kryzysu, to chcę uczciwie powiedzieć, że takich planów nie ma (...). Co nie oznacza, że w bardzo krótkim czasie to się nie zmieni" - zaznaczył prezes partii rządzącej.

Warto również podkreślić, że świadczenie w ramach programu "500 plus" od momentu wprowadzenia w 2016 roku nie zostało ani razu zwaloryzowane.

"500 plus" to za mało?

O kwestii waloryzacji świadczenia "500 plus" mówił również Rafał Hirsch, dziennikarz portalu Busines Insider.

"Poziom cen w listopadzie wzrósł w Polsce o 0,7 proc. w stosunku do października. To oznacza, że kwota do której należałoby zwaloryzować 500 plus, gdyby ktoś chciał zachować realną wartość tego świadczenia przekroczyła właśnie 700 zł. Teraz wynosi dokładnie 700,90 zł" - wyjaśnił za pośrednictwem Twittera, popierając swoje wyliczenia wykresem.

