1500 plus dla Polaków. Kto może liczyć na pieniądze?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Komu przysługuje?

Kilkadziesiąt tysięcy kobiet, które zrezygnowały z kariery zawodowej na rzecz wychowywania dzieci w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego zostaje bez środków do życia - wynika z rządowych szacunków. W celu rozwiązania tego problemu, cztery lata temu zostało wprowadzone rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

"Świadczenie w kwocie minimalnej emerytury przeznaczone dla osób, które, żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, nie mają prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Pieniądze wypłaca ZUS lub KRUS w wysokości minimalnej emerytury. Od 1 marca br. jest to 1588,44 zł" - przypomina Radio ZET. Wniosek o świadczenie może złożyć zarówno matka jak i ojciec (w przypadku gdy wychował czwórkę dzieci, których matka zmarła, porzuciła lub przez długi czas nie wychowywała).

Jak wyjaśnia Radio ZET, w przypadku, gdy potencjalny beneficjent pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury - natomiast w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Świadczenie dla rodziców. Jak je uzyskać?

Co należy zrobić aby otrzymać środki? Należy złożyć wniosek w urzędzie uzupełniony o wyszczególnione informacje:

akty urodzenia dzieci

informacje o numerach PESEL dzieci

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Kto jest wykluczony z jego otrzymywania?

O świadczenie można ubiegać się w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Prawo do świadczenia przyznawane jest od 1 dnia miesiąca, w którym została wydana decyzja. Urząd może odmówić przyznania świadczenia wnioskodawcy w przypadku, gdy ten już ma prawo do emerytury wyższej niż minimalna. Wykluczone są również osoby przebywające w areszcie i pozbawione praw rodzicielskich. Co istotne - świadczenie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy beneficjent mieszka w Polsce.

