250 osób straci pracę w dużej fabryce! Dramat pracowników w Goleniowie

Fabryka LM Wind Power Blades w Goleniowie zwolni pracowników

Obecnie firma zatrudnia w Goleniowskim Parku Przemysłowym aż 800 osób. Po zapowiadanych cięciach załoga skurczy się do 600 pracowników. Powodem zwolnień ma być reorganizacja firmy i optymalizacja kosztów. GE tłumaczy, że chce w ten sposób "dopasować się do zmieniających się warunków rynkowych". Masowe zwolnienia w fabryce w Goleniowie są zaplanowane na jesień tego roku. Niestety, te "zmieniające się warunki" oznaczają dla wielu pracowników utratę pracy i niepewność jutra. To poważny cios dla Goleniowa, gdzie fabryka LM Wind Power Blades jest jednym z największych pracodawców.

– Podejmujemy kroki w celu przekształcenia LM Wind Power w bardziej zoptymalizowaną i rentowną działalność w ramach grupy GE Vernova, skoncentrowaną na zaspokajaniu potrzeb naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych. Jesteśmy w kontakcie z pracownikami i ich przedstawicielami w sprawie zaplanowanych działań i podejmujemy kroki wspierające pracowników, których będą dotyczyć postępujące zmiany – powiadomił serwis wGoleniowie Patryk Wojcieszek z agencji obsługującej GE Vernova.

Fala zwolnień w polskich fabrykach nabiera rozpędu

To już kolejny przypadek w ostatnich tygodniach i miesiącach, w których pracodawcy informują o dużych zwolnieniach wśród pracowników. Dopiero co ogłoszono zamknięcie fabryki Michelin w Olsztynie, która swoją produkcję przenosi do Rumunii. Płocka szwalnia Levi Strauss & Co. zamyka zakład, w którym pracuje 650 osób. Z Olsztyna zniknie też niemiecka firma Schwarte Group, która obrała kierunek na Chorwację. Z 166 pracowników zwolnionych zostanie 72.

Masowe zwolnienia nie ominęły też prężnie rozwijającej się w ostatnich latach branży IT. Infosys - jedna z największych firm technologicznych, zdecydowała się zmniejszyć liczbę zatrudnionych w poznańskim oddziale o 200 osób. Fala zwolnień dotarła również do stolicy Małopolski. Krakowski oddział PepsiCo zwalnia ok. 200 pracowników z działu finansów i kontrolingu. Według nieoficjalnych doniesień PepsiCo przenosi część działów do Indii.

