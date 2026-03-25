Dodatek pielęgnacyjny ZUS wzrósł do 366,68 zł miesięcznie od marca 2026 roku, co oznacza wzrost o blisko 20 zł.

Świadczenie przysługuje seniorom po 75. roku życia automatycznie oraz osobom młodszym z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po złożeniu wniosku.

Warunkiem otrzymania dodatku jest posiadanie prawa do emerytury lub renty oraz spełnienie jednego z kryteriów: wiek 75 lat lub orzeczenie o niezdolności.

ZUS może wstrzymać wypłatę dodatku, jeśli senior przebywa w placówce opiekuńczo-leczniczej dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny 2026 – wyższe kwoty po waloryzacji

Marcowa waloryzacja emerytur przyniosła zmiany także w wysokości dodatków do świadczeń seniorów. Dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS i KRUS, został podniesiony z 348,22 zł do 366,68 zł, co oznacza wzrost o blisko 20 zł miesięcznie. Nowa kwota obowiązuje już od 1 marca 2026 roku i jest wypłacana razem z podstawowym świadczeniem.

Zgodnie z harmonogramem przelewów, ostatnia marcowa wypłata trafi do seniorów w środę 25 marca. Pieniądze są przekazywane automatycznie wraz z emeryturą lub rentą.

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny ZUS

Dodatek pielęgnacyjny kierowany jest do osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Najliczniejszą grupę stanowią seniorzy po ukończeniu 75. roku życia, którzy otrzymują dodatek „z automatu”, bez konieczności składania wniosku.

Prawo do świadczenia mają również osoby młodsze, jeśli posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku oraz dokumentacji medycznej, w tym zaświadczenia OL-9.

Osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus" (tzw. emerytura dla matek) mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy.

Warunki wypłaty dodatku pielęgnacyjnego

Podstawą przyznania świadczenia jest ustawa z 17 grudnia 1998 roku - przypomina serwis interia.pl. Aby otrzymać pieniądze, należy spełnić jeden z dwóch warunków: ukończyć 75 lat lub posiadać odpowiednie orzeczenie zdrowotne. Co istotne, dodatek przysługuje wyłącznie osobom mającym prawo do emerytury lub renty.

Kiedy ZUS może wstrzymać wypłatę

Nie każdy uprawniony otrzyma środki. ZUS może odmówić wypłaty dodatku, jeśli beneficjent przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjnym przez więcej niż 2 tygodnie w miesiącu. W takiej sytuacji świadczenie nie jest przyznawane, a jego pobieranie może skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy. Co ważne - nie można jednocześnie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego z gminy.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025