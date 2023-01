Zmiany w 500 plus dla seniora! Nowe zasady przyznawania. Kto otrzyma świadczenie?

"500 plus dla seniorów" to świadczenie skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Prawo do świadczenia przysługuje nie tylko osobom najstarszym ale wszystkim niezdolnym do samodzielnego życia, którzy ukończyli 18 rok życia i nie otrzymują żadnych innych świadczeń.

500 plus dla seniora. Zmiany w świadczeniu od 1 marca 2023

Od 1 marca 2023 roku zostaną wprowadzone zmiany - korzystne dla świadczeniobiorców. Jedną z nich jest wzrost progu dochodowego - aktualnie wynosi on 1896,13 zł brutto. Od 1 marca będzie wynosił 2157,80 zł brutto. Co istotne w tę kwotę nie wlicza się ani renta, ani zasiłek pielęgnacyjny - można ją odliczyć przy sumowaniu miesięcznych dochodów.

Świadczenie 500 plus dla seniora. Jakie są kryteria?

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie? Należy być osobą z niepełnosprawnością, niezdolną do samodzielnej egzystencji, która przekroczyła próg 75. roku życia i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek musi zawierać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidzkiej.

Kiedy obowiązuje odliczanie wg zasady "złotówka za złotówkę"?

Obecnie obowiązuje jeszcze jedno kryterium dochodowe. Poza obowiązującym do końca lutego progiem 1896,13 zł, który kasuje możliwość otrzymywania pieniędzy, jest jeszcze próg 1396,13 zł. Od niego bowiem zaczyna się odliczanie wedle zasady "złotówka za złotówkę" - przypomina portal Interia.

Jak wyjaśnia Interia oznacza to, że przekroczenie tej kwoty równa się potrąceniu z 500 zł świadczenia kwoty przekroczenia progu. W ten sposób osoba, która jest niezdolna do samodzielnego życia, a co miesiąc dostaje 1596,13 zł, otrzyma 500 plus w kwocie o 200 zł niższej, bo o tyle dokładnie przekroczony został próg. Jeśli natomiast osoba w takiej samej sytuacji otrzymuje miesięcznie obecnie 1895,13 zł, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" jeszcze do końca lutego należy się jej 1 zł świadczenia.

