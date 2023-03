500 plus może zniknąć. Beata Szydło ostrzega Polaków!

Średnia luka płacowa w Polsce bliska 1000 zł. Co zrobić, by ją zniwelować?

500 plus w Polsce

W Polsce od 2016 roku obowiązuje wprowadzony przez rząd Beaty Szydło program Rodzina 500 plus. Co miesiąc na konto rodzica/opiekuna trafia 500 zł na dziecko. Pieniądze wypłacane są na wniosek. Jeśli ktoś twierdzi, że nie chce korzystać z takiego wsparcia po prostu nie składa wniosku. Ale trzeba powiedzieć jasno, że takich rodzin jest mało. Większość co miesiąc pobiera z kasy państwa 500 zł na dziecko. W dobie wysokiej inflacji mówi się nawet o konieczności podniesienia tego świadczenia do co najmniej 800 zł. Tymczasem okazuje się, że niebawem 500 zł na dziecko może nie tylko nie być zwiększone, ale w ogóle może zniknąć. Taki czarny scenariusz wieści była premier Polski, teraz eurodeputowana, Beata Szydło. - Niestety, nie można wykluczyć, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to programy społeczne, takie jak np. 500 plus mogą zostać wycofane - powiedziała w rozmowie opublikowanej w niedzielę na i.pl.

Beata Szydło powiedziała: - Niestety nie można wykluczyć, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to programy społeczne, takie jak np. 500 plus, które doradcy ekonomiczni Donalda Tuska nazywali rozdawnictwem "pieniędzmi dla patologii" "wyrzucanymi w błoto", mogą zostać wycofane. Kiedy je wprowadzaliśmy twierdzono, że w budżecie nie ma na nie środków. Politycy Platformy wielokrotnie je krytykowali i podważali ich sens. -

