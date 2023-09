i Autor: Shutterstock

500 plus

500 plus w Polsce dostają Rosjanie? Pieniądze dla obcokrajowców

W pierwszej połowie tego roku ZUS wypłacił ponad 2 mln świadczeń Rodzina 500 plus, z czego ponad 2 mln trafiło do dzieci obcokrajowców. Jak podaje portal Business Insider w czerwcu skorzystało z tego ponad 258 tys. osób z innych krajów, podczas gdy Polacy otrzymali 6,1 mln świadczeń. Udział obcokrajowców w programie w 2022 roku wyniósł 4 proc, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że dzieci ukraińskie w wieku szkolnym stanowią 5-8 proc. roczników. To sugeruje, że wielu cudzoziemców nie korzysta z tego świadczenia, być może z braku wiedzy.