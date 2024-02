i Autor: Facebook/ZUS

Pieniądze z ZUS

Dodatkowe ponad 500 zł z ZUS. Zobacz, kto może je otrzymać

ZUS wypłaca Polakom rozmaite świadczenia. Jednym z takich świadczeń jest dodatek dla sieroty zupełnej. Co bardzo ważne nie jest on zależny od kryterium wiekowego osoby, która miałaby taki dodatek pobierać. Warunkiem, by taki dodatek otrzymać jest pobieranie renty rodzinnej.