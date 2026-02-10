Najważniejsze informacje w skrócie:

Sześć nowych programów NFOŚiGW o wartości przekraczającej 6 mld zł czeka na akceptację Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Szpitale, szkoły i budynki wielorodzinne na terenach popegeerowskich otrzymają wsparcie na poprawę efektywności energetycznej

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie przydomowych magazynów energii

Decyzja EBI o uruchomieniu programów ma zapaść w kwietniu, a pierwsze nabory startują po wakacjach

Termomodernizacja szpitali i szkół priorytetem NFOŚiGW

NFOŚiGW planuje przeznaczyć znaczną część budżetu na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Trzy z sześciu przygotowanych programów skierowane są do placówek medycznych, edukacyjnych oraz budynków wielorodzinnych na terenach wiejskich.

Termomodernizacja szpitali i szkół pozwoli obniżyć koszty energii w instytucjach publicznych. Inwestycje obejmą wymianę systemów grzewczych, modernizację instalacji oraz docieplenie budynków.

Przydomowe magazyny energii z dofinansowaniem

Właściciele domów jednorodzinnych zyskają możliwość otrzymania wsparcia na zakup przydomowych magazynów energii. Program ma zwiększyć niezależność energetyczną gospodarstw domowych i umożliwić lepsze wykorzystanie energii z instalacji fotowoltaicznych.

Magazyny energii pozwalają gromadzić prąd wyprodukowany przez panele słoneczne i wykorzystywać go po zmroku. To rozwiązanie szczególnie istotne w kontekście zmian w systemie rozliczeń prosumentów.

Magazyny ciepła i zagospodarowanie odpadów

Pozostałe programy NFOŚiGW dotyczą magazynów ciepła w ciepłownictwie systemowym oraz termicznego zagospodarowania niebezpiecznych odpadów w wysokosprawnej kogeneracji. Inwestycje te mają poprawić efektywność systemów energetycznych w Polsce.

Kogeneracja umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, co znacząco podnosi sprawność wykorzystania paliwa.

Kiedy ruszą nabory wniosków

Wniosek dotyczący sześciu programów ma trafić do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w czwartek. Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak poinformowała, że decyzja banku spodziewana jest w kwietniu 2026 roku.

Nabory wniosków w nowych programach NFOŚiGW uruchomione zostaną najwcześniej w drugiej połowie 2026 roku. Dokładne terminy poznamy po otrzymaniu zgody EBI na realizację programów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego.